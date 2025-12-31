La periodista climática había anunciado su diagnóstico en noviembre y afirmó que le habían pronosticado menos de un año de vida.

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, murió a los 35 años este martes por la mañana. La noticia fue confirmada por su familia en redes sociales mediante una publicación en la que lamentaron su pérdida.

"Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", publicaron sus allegados. El mensaje fue compartido por la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy. Schlossberg padecía un cáncer agresivo.

La periodista climática había anunciado su diagnóstico en noviembre y afirmó que le habían pronosticado menos de un año de vida. Padecía una mutación poco común de una leucemia mieloide aguda, la cual le fue diagnosticada en mayo de 2024, poco después de dar a luz a su segundo hijo. Tatiana era hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, segunda hija del exmandatario.

Con su muerte, se suma una nueva pérdida a la familia Kennedy, marcada históricamente por tragedias personales. La sobreviven su esposo, George Moran; sus dos hijos, un niño y una niña; sus padres; y sus hermanos, Rose y Jack Schlossberg.

La "maldición" de los Kennedy

La dinastía marcada por el poder, el dolor y el misterio, a lo largo de varias generaciones, enfrentaron pérdidas devastadoras que forjaron una leyenda oscura o "maldición" en la historia política de Estados Unidos.

Varios de sus integrantes fueron víctimas de accidentes y tragedias que dieron inicio a la creencia de que existe una maldición sobre ellos. La familia Kennedy empezó con Patrick Joseph Kennedy, abuelo del expresidente John F. Kennedy y el primero en ocupar un cargo público en Estados Unidos, después de que sus padres (Patrick Kennedy y Bridget Murphy) emigraran de Irlanda a Boston.

La vida de Patrick Joseph también estuvo plagada de tragedias: su hermano mayor, John, falleció en 1855 por una infección de cólera, tres años antes de que Patrick naciera. Su padre perdió la vida por la misma enfermedad cuando su hijo tenía apenas diez meses.

Se casó con Mary Augusta Hickey y fueron padres de cuatro hijos. Su hijo mayor era Joseph P. Kennedy Sr. y sus descendientes iniciaron el fenómeno conocido como la “maldición de los Kennedy”, como detalló The Washington Post en 1999. La expresión de "maldición" fue usada por Ted Kennedy, hermano menor de John F., tras el caso Chappaquiddick en 1969.

Las "maldiciones" de los Kennedy: las muertes que agigantaron el mito

Joseph P Keneddy tuvo nueve hijos, entre ellos estaba Rosemary (la tercera), quien tenía problemas de aprendizaje y, según fuentes de la época, como la familia estaba preocupada porque la personalidad de la joven afectara a la familia, se le realizó una lobotomía. El procedimiento se realizó en 1941 y se mantuvo en secreto, ya que dejó a la joven con discapacidades mentales y físicas, recién se conoció en 2012.

El hijo mayor, Joseph P. Kennedy Jr., murió a sus 29 años en 1944, cuando estaba a bordo de una aeronave que transportaba explosivos que se detonaron antes de tiempo. Su padre deseaba que se convirtiera en presidente de Estados Unidos.

Pero fue John F. Kennedy quien cumplió las aspiraciones de su padre. Llegó a la Casa Blanca en 1961, pero apenas estuvo en el cargo casi tres años. El 22 de noviembre fue asesinado en una plaza de Dallas, Texas, mientras iba a bordo de una limusina en compañía de su esposa, Jacqueline.

A menos de un año del asesinato, su hermano Ted sobrevivió a un accidente aéreo. La nave se estrelló y él logró salvarse pese a tener la espalda rota, un pulmón perforado y un sangrado interno. Cinco años después vivió otro accidente, cuando el vehículo que manejaba cayó de un puente y salió con vida, pero la mujer que lo acompañaba murió ahogada en el río y él reportó lo sucedido al día siguiente. Esto último le valió críticas y sepultó su carrera política.

Robert F. Kennedy también tuvo aspiraciones para llegar a Washington. En 1968 comenzó su carera para convertirse en el candidato del partido demócrata. Fue asesinado el 5 de junio de 1968 en el Ambassador Hotel de Los Ángeles, tras ganar la primaria demócrata de California. Después de dar su discurso, salió por la cocina y recibió tres disparos.