Lula lanzó una advertencia a Trump: si impone aranceles, le responderá con reciprocidad

“Es muy simple, si él arancela los productos brasileños, habrá reciprocidad por parte de Brasil”, respondió el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la entrevista colectiva que dio este jueves consultado sobre la posibilidad de la implementación de mayores tasas por parte del Estados Unidos de Donald Trump. Fue la primera charla con la prensa luego de varias semanas de estar alejado de los medios de manera forzosa por el golpe que sufrió en la cabeza y por las dos intervenciones quirúrgicas que debieron realizarle después.

Lula volvió al ruedo rápidamente luego de las intervenciones quirúrgicas que le realizaron en la cabeza para drenar un derrame, pero lo hizo con sombrero -que ahora ya se quitó- y sin posibilidad de hacer viajes extensos en avión. Al cabo de poco más de un mes, el presidente se encontró con periodistas del Palacio del Planalto para una entrevista colectiva de más de una hora en la que habló de todo, entre ello, sobre la agresiva política de Trump, flamante presidente estadounidense que amenazó con imponer aranceles del 100% a los países de los Brics, grupo económico de cooperación con Rusia, China, India y Sudáfrica, cuya presidencia pro témpore está en manos del gigante sudamericano desde el 1 de enero.

"Si él impone aranceles, nosotros colocaremos aranceles a los productos estadounidenses", aclaró Lula sobre la política de reciprocidad que implementaría en caso de que eso sucediera.

“Yo ya goberné Brasil con presidentes republicanos, demócratas, y mi relación es siempre la misma, es de un Estado soberano con otro estado soberano. Trump fue electo para gobernar Estados Unidos, le mandé una carta diciendo que espero que tenga un buen gobierno y yo lo haré para Brasil, quiero respetarlo y quiero que Trump respete Brasil”, sostuvo en la mañana de este jueves ante la prensa.

“No me preocupa si quiere pelear, tiene que respetar la soberanía de los demás países”, manifestó y aclaró que las exportaciones e importaciones entre ambos países es más o menos pareja. “Nosotros tenemos que mantener eso y mejorar, desde mi parte, quiero mejorar la relación”, señaló. Entre los principales productos que envían desde el sur al norte están el petróleo, aviones, café, carne, hierro, vehículos y materia prima para la fabricación de acero.

Al margen, al ser consultado sobre una posible conversación con su par estadounidense respondió que por el momento no hubo algún interés manifiesto por el momento. "Si me invitan al G7, nos reuniremos. En la ONU, nos reuniremos, pero eso si él no renuncia también a la ONU", dijo.

Acuerdo de París

Lula también fue consultado sobre el hecho de que Trump se retire del Acuerdo de París, el tratado internacional sobre medio ambiente más importante -junto con el de Escazú-, que busca limitar el calentamiento global. "Creo que retirarse del Acuerdo de París es un retroceso para la civilidad humana", opinó el presidente.