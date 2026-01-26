El USS Abraham Lincoln de los Estados Unidos y su grupo de ataque —integrado por destructores, cazas F-35, otras aeronaves de combate y aviones de guerra electrónica— fueron detectados avanzando hacia el oeste, desde el mar de China Meridional rumbo al Golfo Pérsico, fortaleciendo la posición estadounidense en la zona, informó Russia Today.

Apodado «Abe», es uno de los portaaviones más emblemáticos de la Armada de los Estados Unidos. Forma parte de la clase Nimitz y fue bautizado en honor al 16.º presidente estadounidense, Abraham Lincoln. Su base principal está ubicada en Everett, Washington.

Si bien Trump suspendió momentáneamente sus planes de atacar a Irán, Washington ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente. Consultado sobre si se trataba de un preludio a una acción contra la República Islámica, Trump respondió: "Esperamos que no haya una acción más amplia".

En la semana previa, el presidente Donald Trump advirtió que una "flota masiva" estadounidense se dirigía a la región. "Tenemos una gran fuerza yendo hacia Irán", declaró. "Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca", agregó.

La historia del USS Abraham Lincoln

La construcción de este coloso naval comenzó tras la adjudicación del contrato a la empresa Newport News el 27 de diciembre de 1982. La quilla se colocó el 3 de noviembre de 1984 en Newport News, Virginia, siendo botado el 13 de febrero de 1988 y finalmente incorporado a la flota el 11 de noviembre de 1989.

En septiembre de 1990, el USS Abraham Lincoln fue asignado a la flota del Pacífico. Durante octubre, participó en el ejercicio conjunto Gringo-Gaucho con la Armada Argentina, una muestra de cooperación internacional. Sin embargo, su despliegue en el Pacífico Occidental terminó abruptamente el 28 de mayo de 1991, cuando fue redirigido para apoyar la Operación Tormenta del Desierto.

El Lincoln se dirigió rápidamente al Golfo Pérsico para colaborar en patrullas aéreas de reconocimiento y combate en Irak y Kuwait, apoyando a las tropas estadounidenses y sus aliados durante la Tormenta del Desierto.

Ya en 1992, el portaaviones respaldó la Operación Vigilancia del Sur, una misión de la ONU que estableció una zona de exclusión aérea en el sur de Irak. Un año más tarde, en octubre de 1993, el Abraham Lincoln fue desplegado frente a la costa de Somalia para apoyar las operaciones humanitarias de la ONU. Durante cuatro semanas, sus aviones realizaron patrullas aéreas sobre Mogadiscio como parte de la Operación Restauración de la Esperanza.

Así funcionó el USS Lincoln en la guerra de Irak

Sin embargo, uno de los momentos más destacados llegó en 2003 con la Invasión de Irak, conocida como Operación Libertad Iraquí. El grupo de batalla del Abraham Lincoln y su ala aérea realizaron alrededor de 16.500 incursiones, utilizando 1,6 millones de libras de artillería. El escuadrón Sea Control Squadron 35, los "Lobos Azules", desempeñó un rol vital al entregar más de 450.000 kg de combustible a los aviones de ataque, logrando una de las mayores misiones de repostaje aéreo en la historia de portaaviones.

Tras esta intensa misión, el portaaviones regresó a Estados Unidos en mayo de 2003, con una visita especial del presidente George W. Bush. Durante esa visita, se exhibió una pancarta con la frase "Mission Accomplished" (“Misión cumplida”), que generó controversia posteriormente. El portavoz de la Armada, Cmdr. Conrad Chun, explicó el significado: “La pancarta fue una idea de la Marina, la idea del barco. La idea surgió en una de las reuniones a bordo del barco que se preparaba para su regreso a casa y pensó que sería bueno tener una pancarta que dijera 'Mission Accomplished'. Luego, los marineros preguntaron si la Casa Blanca podía hacer que se hiciera el cartel... El cartel significaba la finalización exitosa del despliegue del barco”.

El comandante Chun también destacó que el Abraham Lincoln estuvo desplegado durante 290 días, más que ningún otro portaaviones de propulsión nuclear hasta ese momento, récord que se superó años después, en 2020.

Este portaaviones pertenece a una clase que incluye otras naves importantes como el USS Nimitz, USS Dwight D. Eisenhower, USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt, entre otros, consolidando la potencia naval estadounidense en el mundo.