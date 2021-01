Finalmente, se conoció la verdadera función de este misterioso objeto.

Si bien Joe Biden llegó hace poco tiempo a la Casa Blanca en los Estados Unidos, lo cierto es que ya realizó modificaciones dentro del recinto presidencial. El mandatario demócrata eliminó un pequeño botón rojo que se encontraba en el escritorio de la Oficina Oval. ¿Cuál era su función? Solicitar que un mayordomo acerque al despacho una Coca-Cola light en caso de ser presionado.

Fue el periodista Tom Newton Dunn quien se encargó de develar el misterio del pequeño botón rojo. Aseguró haberlo notado en una entrevista a Trump en 2019 y confesó que quedó maravillado en cuanto supo su función. En ocasiones anteriores, el ex presidente norteamericano no quiso ahondar en detalles cuando fue consultado sobre el mismo.

Demetri Sevastopulo, de The Financial Times, fue uno de los primeros en consultarle a Donald Trump sobre este botón en abril de 2017. Interrogándolo, a tono de broma, sobre la chance de que éste sea un boton nuclear, el ex mandatario respondió: "No, no, todo el mundo piensa que lo es. Todos se ponen un poco nerviosos cuando presiono ese botón".

La reportera Julie Pace, de Associated Press, también advirtió la presencia de este botón y aseguró que luego de ser pulsado "un mayordomo de la Casa Blanca llegó con una Coca-Cola". "Con solo presionar un botón rojo colocado en el Resolute Desk que los presidentes han usado durante décadas", agregó.

Donald Trump ha bebido cerca de 12 gaseosas por día durante sus años en la Casa Blanca. Ahora, Joe Biden no podrá contar con este servicio debido a que fue su propia directiva el quitar este botón rojo de su despacho. Newton Dunn realizó una publicación en la que se pueden observar las diferencias en el escritorio durante la etapa de Trump y la reciente asunción de Biden.

Joe Biden firmó 17 decretos en su primer día

Después de su asunción como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden firmó 17 decretos para revertir políticas de la gestión de Donald Trump en al diversas áreas. Ambiente, migrantes y el COVID-19 son los principales temas a tratar por el nuevo mandatario.

Al respecto del coronavirus, Biden implementará una estrategia distinta a la de Trump para hacerle frente a la pandemia y entre los decretos que firmó el mandatario está la obligación de utilizar tapaboca en los edificios federales, además los empleados tendrán que tener máscaras cuando estén en sus respectivos puestos de trabajo.

En ese sentido, entre las medidas que adoptó para tratar de frenar el retroceso de la economía por culpa de la pandemia. En este sentido, Biden adoptará un congelamiento en los préstamos estudiantiles federales y, además, una moratoria en los desalojos.