Efectivos del ICE arrojaron gases lacrimógenos a un bebé en Minnesota

En el marco de las protestas por el asesinato de Renee Good a manos de efectivos del ICE en Minneapolis a principios de enero, efectivos de la fuerza reprimieron con gases lacrimógenos a un bebé y a su familia en Minnesota mientras volvían en auto a su casa en esa provincia estadounidense. Un congresista demócrata denunció el caso en sus redes sociales y pidió por la eliminación de la policía migratoria.

Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump insiste en su retórica y política anti-inmigratoria al desplegar a los efectivos del ICE, la policía antinmigrantes estadounidense, en las múltiples protestas que se están produciendo en todo el país tras la intervención militar en Venezuela.

En un operativo en Minneapolis, un efectivo de dicha fuerza asesinó a Renee Good, una joven estadounidense acusada de querer atropellar a un policía y que recibió un tiro como respuesta, pese a que luego se comprobó que sólo manejaba por la zona. Desde entonces, las protestas cobraron aún más fuerza tanto en Minnesota como en otras localidades estadounidenses.

"Un bebé fue hospitalizado luego de que ICE le lanzara gases lacrimógenos. La familia no era ilegal y ni siquiera estaba protestando: simplemente regresaba a casa en coche después del partido de baloncesto de su hijo. Esto no se puede reformar. Es hora de abolir el ICE", escribió en X el congresista demócrata Shri Thanedar, miembro de la Cámara baja de los Estados Unidos.

De acuerdo a fuentes locales, los agentes federales desplegaron gas lacrimógeno cerca del vehículo donde se encontraba la familia, con dos adultos y tres menores a bordo. El gas ingresó al auto y afectó a los cinco. El bebé, que se encontraba a bordo en el vehículo, habría dejado de respirar y tuvo que recibir RCP de su madre, hasta que pudieron llevarlo al hospital. Los otros dos menores de la familia también fueron hospitalizados y ya están fuera de peligro.

Trump, por su parte, amenazó con imponer la Ley de Insurrección en Minnesota para poder desplegar al Ejército y la Guardia Nacional como forma de respaldo a los agentes del ICE. También acusó de "políticos corruptos" a las autoridades de ese distrito por no plegarse a la represión de las protestas, que ya le costaron la vida a Renee Good e hirieron de bala a un hombre venezolano la semana pasada y a otro joven estadounidense en California, que participaba pacíficamente de la protesta. Este último perdió la vista tras recibir un disparo en el ojo.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz redobló la apuesta y le pidió a Trump bajar "la temperatura" de la discusión. "Detengamos esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos", siguió y agregó: "Un llamado a los habitantes de Minnesota: sé que esto da miedo. Pero podemos -debemos- alzar la voz con fuerza y urgencia, pero también de manera pacífica. No podemos avivar las llamas del caos. Eso es lo que él quiere". Además les pidió a los vecinos de Minnesota que filmen a los agentes de ICE que vean, con el objetivo de "establecer un registro verídico de lo que está sucediendo exactamente".

"Sentí un calor en la cara": el testimonio de Kadem Rummler, el joven estadounidense que quedó ciego por culpa del ICE

El viernes pasado, Kaden Rummler estaba participando de las protestas en Santa Ana, una localidad del estado de California. Un policía intentó separar a un manifestante y Rummler intervino para salir al rescate del ciudadano. En ese momento, le dispararon a los ojos y lo arrastraron varios metros, ahorcándolo del cuello con una cinta. El hecho quedó filmado y el vídeo se difundió rápidamente por redes sociales.

"Empecé a sentir algo de calor en la cara", recordó el joven en diálogo con CBS News. La gravedad de la lesión quedó en evidencia poco después, cuando los médicos le informaron que no volverá a ver por ese ojo. "Ni siquiera ligeramente, y nunca lo seré", afirmó.