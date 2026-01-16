El ICE disparó a los ojos a un joven en California y lo dejaron al borde de la muerte

En el marco de las protestas que afectan a un amplio número de ciudades en Estados Unidos, policías del ICE le dispararon a los ojos a un joven de 21 años en Santa Ana, California, el viernes pasado. Las imágenes quedaron registradas en un vídeo que hoy mismo difundió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en X, en el que se puede ver como los agentes federales apuntaron contra la víctima y después lo arrastraron, ahorcándolo, por varios metros.

El joven fue identificado como Kaden Rummler, quien quedó ciego de por vida y estuvo al borde de la muerte. Los médicos aseguraron que fue "un milagro" que lograra sobrevivir.

Tras la intervención militar en Venezuela, el gobierno de Donald Trump reforzó su retórica y política anti inmigratoria reprimiendo las protestas en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, a principios de mes a punta de pistola con el ICE, la policía estadounidense destinada a reprimir migrantes. En un despliegue en esa ciudad fue que un efectivo del ICE asesinó a Renee Good, una joven estadounidense acusada de querer atropellar a un policía y que recibió un tiro como respuesta, pese a que luego se comprobó que sólo manejaba por la sola.

Desde entonces, se despertó una oleada de protestas en Minneapolis y otras ciudades del país por el asesinato de Good.

El viernes pasado ocurrió una de éstas protestas en Santa Ana, en la que Kaden Rummler estaba participando. En un momento, un policía intentó separar a un manifestante y Rummler intervino tratando de salir al rescate del ciudadano. Fue entonces cuando un efectivo le disparó a la altura de los ojos y lo agarró del cuello con una cinta, ahorcándolo y arrastrándolo por varios metros, con el rostro totalmente ensangrentado.

"Empecé a sentir algo de calor en la cara", recordó el joven en diálogo con CBS News. La gravedad de la lesión quedó en evidencia poco después, cuando los médicos le informaron que no volverá a ver por ese ojo. "Ni siquiera ligeramente, y nunca lo seré", afirmó.

De acuerdo con el propio Rummler, los profesionales de la salud encontraron restos de plástico, metal y vidrio en su ojo, y confirmaron que aún tiene fragmentos metálicos alojados en el rostro, a apenas unos milímetros de la arteria carótida. "Mi médico dijo que es un milagro que todavía esté vivo", contó. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no precisó qué tipo de munición fue utilizada en el operativo.

"He repetido esa noche tantas veces en mi cabeza, especialmente cuando intento dormir. Me mantiene despierto", confesó emocionado. Pese a la lesión, Rummler fue acusado de alteración del orden público, aunque aseguró que no se arrepiente de lo ocurrido. "Lo volvería a hacer todo de nuevo en un instante. No me quedaré de brazos cruzados cuando ocurra una injusticia", indicó.

La respuesta del DHS y la policía ante el ataque a Rummler en la represión

Desde el DHS señalaron en un comunicado que dos oficiales resultaron heridos durante lo que describieron como una "campaña de violencia altamente coordinada" en el marco de la protesta. La versión oficial contrasta con la presentada por la defensa de Rummler. Su abogado, John Washington, calificó el episodio como un "uso de la fuerza completamente inaceptable". "Hay una diferencia entre cuando un oficial está realmente amenazado y una situación como ésta", agregó.

El ex detective del Departamento de Policía de Nueva York y sargento Felipe Rodríguez quiso justificar el accionar del policía bajo el argumento de que "no tuvo mucho tiempo para pensar". "Imagínense tener que arrestar a alguien y, al mismo tiempo, vigilar a una persona que se acerca rápidamente. Tuvo muy poco tiempo para reaccionar”, explicó. Y cerró: "No estamos ahí para lastimar a la gente, pero tampoco para que nos lastimen".