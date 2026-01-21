Desmienten el relato de Trump sobre las redadas del ICE: solo el 8% son migrantes

En el marco de las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que se están llevando adelante en Minnesota, el presidente Donald Trump afirmó este martes que la fuerza detuvo a unas 3.000 personas señaladas por ser presuntos inmigrantes ilegales en suelo estadounidense. El mandatario los calificó como "inmigrantes criminales" y "los peores de los peores", justificando así el accionar del ICE en esa zona. Sin embargo, una investigación de un medio local comprobó que el gobierno "exagera, omite y distorsiona" la información sobre la situación, dejando expuesto a Trump en una red de mentiras mediáticas.

Tras la intervención militar en Venezuela, el gobierno de Donald Trump reforzó su retórica y política anti inmigratoria reprimiendo las protestas de los movimientos pro migrantes en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, a principios de enero. Los operativos están a cargo del ICE, la policía estadounidense destinada a reprimir migrantes, acusados por la Casa Blanca de integrar bandas criminales "que atentan contra la seguridad" de los estadounidenses.

Para reforzar ese argumento, el magnate republicano mostró este martes en la Casa Blanca fotografías policiales de supuestos "inmigrantes criminales" detenidos en Minnesota por el ICE. Los describió como "los peores de los peores" y remató con una pregunta retórica: "¿Querés vivir con esta gente?".

Según Trump y algunos funcionarios federales, desde diciembre de 2025 se habrían arrestado unas 3.000 personas en el marco de la denominada Operación Metro Surge, una ofensiva de ICE que apunta contra inmigrantes indocumentados en un estado gobernado por demócratas y con políticas de "santuario". Las autoridades sostienen, sin aportar pruebas detalladas, que el 70% de los detenidos tiene antecedentes penales graves, como violencia doméstica, narcotráfico o agresiones sexuales.

Sin embargo, una investigación del diario local Minnesota Star Tribune, desmontó el relato de Trump. Tras revisar miles de páginas de documentos judiciales, registros penitenciarios y archivos públicos, el medio comprobó que la campaña del gobierno "exagera y omite contexto" e incluso algunos casos, "directamente distorsiona la realidad" de las personas incluidas en la lista difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Qué reveló la investigación sobre los migrantes detenidos por Trump

El gobierno federal publicó, hasta el 19 de enero, los nombres de apenas 240 inmigrantes, que representan cerca del 8% del total de detenidos que ICE asegura haber arrestado en Minnesota. Si bien alrededor del 80% de ese grupo tiene condenas por delitos graves, como homicidio, violación, robo o fraude, casi todos ya habían cumplido sus penas y no eran buscados activamente por la policía al momento de ser detenidos por inmigración.

La investigación del Minnesota Star reveló que los arrestos no ocurrieron durante redadas espectaculares, sino tras la liberación de los detenidos de cárceles o prisiones, cuando quedaron bajo libertad condicional. Más de una cuarta parte de los incluidos en la lista ni siquiera tiene vínculos criminales con Minnesota: estaban en el estado únicamente porque cumplían condenas en prisiones federales por delitos cometidos en otras jurisdicciones.

La investigación también detectó situaciones llamativas. En más de una docena de casos, los registros públicos solo muestran infracciones menores, como multas de tránsito o episodios de conducción bajo los efectos del alcohol. En aproximadamente un tercio de los nombres publicados, el periódico local no pudo verificar los antecedentes mencionados por el gobierno ni encontrar registros claros sobre esas personas. Además, el DHS agregó y eliminó nombres de la lista sin explicaciones, lo que habría modificado reiteradamente el número total.

El caso de Abdulkadir Sharif, un liberado que figura como "lo peor de lo peor"

Abdulkadir Sharif Abdi es un migrante somalí que expone las contradicciones del operativo. Fue detenido en Minneapolis bajo acusaciones de pertenecer a una pandilla, y liberado por orden judicial semanas después. Su última condena data de más de una década y hoy trabaja como consejero en recuperación de adicciones. Aun así, su nombre continúa figurando en la lista oficial de "lo peor de lo peor".