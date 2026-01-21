Cómo son los rompehielos que compra Estados Unidos para apropiarse de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca apropiarse de Groenlandia y compró nuevos buques rompehielos a Finlandia. Se trata de barcos capaces de atravesar mares cubiertos de hielo sólido.

Trump anunció en octubre del 2025 que iba a encargar cuatro rompehielos a Finlandia para la Guardia Costera estadounidense, mientras que otros siete buques -denominados "patrullas de seguridad ártica"- se construirán en Estados Unidos con diseños y tecnología finlandeses.

Cómo son los rompehielos que Trump le compró a Finlandia

Finlandia es el líder mundial en la creación de rompehielos, el 80% de todos los buques que funcionan actualmente fueron construidos por empresas finlandesas. Por eso, no es extraño que Trump haya recurrido a ellas para obtener su flota. "Estamos comprando los mejores rompehielos del mundo y Finlandia es conocida por fabricarlos", manifestó el presidente estadounidense.

Cuatro rompehielos y seis buques de propulsión diésel-eléctrica se construirán en EE.UU, pero con un diseño de Aker Arctic Technology

Los primeros contratos estadounidenses para los rompehielos se adjudicaron el 29 de diciembre a la empresa finlandesa Rauma Marine Constructions que va a fabricar dos para la Guardia Costera estadounidense en su astillero en el puerto finlandés de Rauma. Se espera que el primero lo entregue en 2028.

Otros cuatro rompehielos y seis buques de propulsión diésel-eléctrica se construirán en Luisiana, pero con un diseño de Aker Arctic Technology, en colaboración con su socio canadiense Seaspan. En detalle, el diseño de Aker Arctic Technology se caracteriza por tener una estructura resistente y motor de mucha potencia.

El director ejecutivo de la empresa, Mika Hovilainen, explicó en diálogo con BBC que la forma del buque es fundamental. "Debe tener una forma de casco que rompa el hielo doblándolo hacia abajo. No lo corta ni lo rebana", reveló.

¿Por qué es clave contar con rompehielos para Estados Unidos?

Los pedidos de Estados Unidos buscan igualar la cantidad de rompehielos que poseen sus dos grandes competidores: Rusia y China. Estas naves son claves para el comercio internacional, en medio de un cambio climático que cada vez vuelve más difícil navegar el océano Ártico. Además, los yacimientos de petróleo y gas debajo del Ártico serán más accesibles.

El gigante ruso cuenta con alrededor de 40 rompehielos, incluyendo ocho de propulsión nuclear, y China solo posee cinco buques para navegar en zonas polares. Sin embargo, EE.UU. solo tiene tres en funcionamiento.