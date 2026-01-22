Agentes del ICE detuvieron a un niño de cinco años en Minnesota

En el marco de las detenciones que ordenó el presidente Donald Trump en Minnesota, tras las protestas masivas de movimientos pro migrantes en la ciudad, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo el martes en la ciudad de Minneapolis a un niño de cinco años, de nombre Liam Ramos, mientras volvía de la escuela hacia su casa junto a su padre. Ambos fueron llevados a un centro de detención de Texas, según denunciaron funcionarios escolares durante una conferencia de prensa este miércoles.

Desde principios de enero el presidente Trump reforzó su retórica y política anti inmigratoria al reprimir las protestas de los movimientos pro migrantes en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, además de ordenar detenciones masivas a quienes fueran señalados como "peligrosos". Los operativos están a cargo del ICE, la policía estadounidense destinada a reprimir migrantes, quienes en las últimas semanas asesinaron a Renee Good durante una redada en esa misma ciudad y dejaron ciego a otro joven que participaba de las protestas, también en Minneapolis, tras dispararle a la cara.

La detención de Liam y su padre ocurrió el martes en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis. De acuerdo con la superintendente del distrito escolar, Zena Stenvik, el niño y su padre acababan de llegar a su casa cuando fueron interceptados por agentes federales. Al arribar al lugar, Stenvik relató que el vehículo del padre aún estaba encendido y que ambos ya estaban bajo custodia. Un agente habría sacado al niño del auto y llevado hasta la puerta de la vivienda para que tocara el timbre y chequeara si había otros adultos en el interior. “Básicamente usaron a un niño de cinco años como cebo”, afirmó.

La superintendente agregó que otro adulto que vivía en la casa había pedido hacerse cargo del niño para evitar su detención, pero la solicitud fue rechazada. Veinte minutos después, el hermano mayor de Liam, estudiante de secundaria, llegó al hogar y se encontró con la ausencia de su padre y del pequeño. Directivos del distrito acudieron al lugar para brindar contención a la familia.

El abogado de la familia, Marc Prokosch, aseguró que el padre y el niño tenían un caso de asilo activo y que habían ingresado a Estados Unidos por un puerto de entrada oficial. “La familia hizo todo lo que debía hacer según las normas. No vinieron ilegalmente ni son delincuentes”, explicó. Además, señaló que no existía una orden de deportación en su contra y que ambos permanecen detenidos juntos.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la subsecretaria Tricia McLaughlin negó que el operativo estuviera dirigido contra el menor. Afirmó que el objetivo era arrestar al padre, a quien calificó como "inmigrante ilegal", y sostuvo que el hombre habría huido, dejando a su hijo solo. "Por la seguridad del menor, un agente permaneció con él mientras se realizaba la detención", indicó. También se justificó al afirmar que el ICE "ofrece a los padres la opción de ser removidos junto a sus hijos" o de designar a un adulto responsable para su cuidado.

Desde el distrito escolar de Minneapolis denuncian que el ICE lleva días "rodeando escuelas" y "siguiendo colectivos escolares"

El distrito escolar difundió imágenes del procedimiento que muestran a Liam, con un gorro azul, junto a un agente enmascarado frente a su casa. La docente del niño expresó su impacto por lo sucedido y pidió por su regreso: "Liam es un estudiante brillante, cariñoso y muy querido por sus compañeros".

Según Stenvik, en las últimas semanas al menos otros tres estudiantes del distrito, todos ellos de entre 10 y 17 años, fueron detenidos en operativos similares, algunos de ellos camino a la escuela. La funcionaria denunció que agentes de ICE circularon en los alrededores de varios establecimientos educativos, habiendo seguido colectivos escolares y generado un clima de miedo generalizado. "Nuestros niños están traumatizados. La sensación de seguridad en la comunidad está destrozada", concluyó.