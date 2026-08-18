El "efecto Ozempic": Estados Unidos detectó las primeras señales de baja en la obesidad

Por primera vez desde finales de la década de 1970, el avance ininterrumpido de la epidemia de obesidad en Estados Unidos comienza a dar indicios de un posible cambio de tendencia a nivel poblacional. Diversos análisis epidemiológicos recientes sugieren que el uso masivo de fármacos agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic, Wegovy y Zepbound, podría estar generando un impacto directo en las estadísticas nacionales de peso corporal, aunque los investigadores advierten que es prematuro hablar de una solución definitiva.

El epidemiólogo Benjamin Rader, especialista del Hospital Infantil de Boston y de la Facultad de Medicina de Harvard, destacó que la curva histórica muestra señales de un punto de inflexión histórico. Un relevamiento liderado por su equipo sobre una base de más de 16 millones de adultos identificó una caída en la prevalencia de la obesidad registrada a partir de 2023, tendencia que también fue ratificada por mediciones del Estudio Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES). Este fenómeno coincide temporalmente con la explosión en la demanda de los tratamientos GLP-1, cuyo volumen de prescripciones médicas se cuadruplicó entre 2021 y principios de este año.

Estos medicamentos, desarrollados originalmente para el abordaje de la diabetes tipo 2, actúan imitando a una hormona intestinal que estimula la sensación de saciedad y ralentiza el vaciamiento gástrico, lo que deriva en pérdidas de peso significativas entre los pacientes. Peminda Cabandugama, portavoz de la Sociedad de Obesidad de Estados Unidos, coincidió en que las cifras actuales reflejan una desaceleración en los niveles de sobrepeso, aunque tanto él como Rader aclararon que establecer una relación de causalidad estricta resulta complejo debido a factores concurrentes, como las modificaciones en los hábitos de vida adoptados tras la pandemia.

En la comunidad científica persisten posturas encontradas respecto a la evolución del cuadro epidemiológico para la próxima década. Proyecciones elaboradas por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington prevén que la tasa de adultos obesos continuará subiendo del 42,5 % registrado en 2022 a un 46,9 % hacia 2035. Frente a estos números, Rader advirtió en la revista científica JAMA que muchos modelos de cálculo utilizan parámetros previos a la irrupción masiva de la nueva generación de fármacos, por lo que podrían estar sobreestimando el impacto futuro de esta enfermedad crónica.

Desde las organizaciones médicas enfatizan que la adiposidad representa una patología compleja donde se cruzan variables biológicas, genéticas y socioeconómicas, elevando el riesgo de sufrir afecciones cardiovasculares, diabetes y tumores. Asimismo, remarcan que el abordaje sanitario debe incluir el combate contra el estigma social y el perjuicio por peso, garantizando que el avance de la farmacología no desatienda la necesidad de implementar políticas públicas integrales y financiamiento continuo para la prevención.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.