El ahora expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, permanece detenido desde el 3 de enero de 2026 en una operación militar de Estados Unidos que incluyó ataques en Caracas y otras zonas estratégicas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, donde se encuentran bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El lunes 5 de enero ambos comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia encabezada por el juez Alvin K. Hellerstein. En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando interino en Caracas, mientras se registraban explosiones, apagones y presencia militar en distintos puntos del país. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la captura y aseguró que Washington estaba preparado para una segunda ofensiva, aunque luego la canceló tras la liberación de presos políticos en Venezuela. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, lunes 12 de enero, las últimas noticias.
Venezuela: liberaron a 24 presos políticos incluyendo a ciudadanos extranjeros
Hace 1 hora
Esta madrugada Venezuela liberó a otros 24 presos políticos, en el plan de excarcelación llevad a cabo por Delcy Rodríguez. La información fue confirmada por la organización Foro Penal.
"Al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada. 9 mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini", confirmó en su cuenta de X el titular de la organización, Alfredo Romero.
Hace 2 horas
Trump dice podría mantener a Exxon fuera de Venezuela después de que CEO la calificó de "ininvertible"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que podría impedir que Exxon Mobil invierta en Venezuela después de que el CEO de la petrolera calificara al país sudamericano de "ininvertible".
Hace 3 horas
Venezuela: tras reunirse con Trump, las petroleras condicionan su inversión
ExxonMobil y otras gigantes del rubro advirtieron que todavía no están las condiciones legales para invertir a largo plazo en el país caribeño.
Tras reunirse con Donald Trump a una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela y secuestro de Nicolás Maduro, las petroleras avalaron el pedido de Washington para invertir en el país caribeño,