Venezuela: liberaron a 24 presos políticos incluyendo a ciudadanos extranjeros

Esta madrugada Venezuela liberó a otros 24 presos políticos, en el plan de excarcelación llevad a cabo por Delcy Rodríguez. La información fue confirmada por la organización Foro Penal.

"Al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada. 9 mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini", confirmó en su cuenta de X el titular de la organización, Alfredo Romero.