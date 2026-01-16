Trump explicó por qué apoya a Delcy Rodríguez y no a Corina Machado en Venezuela: el recuerdo de Irak

A partir de la intervención norteamericana en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump justificó su política de acercamiento con la nueva presidenta Delcy Rodríguez, al comparar el caso Venezuela con la invasión a Irak en 2004. Explicó que su objetivo es evitar la creación de un movimiento terrorista como lo fue el ISIS en Irak, cuando dijo "si recuerdas Irak, todos fueron despedidos y terminaron siendo ISIS (Estado Islámico)".

Luego del secuestro de Maduro y su esposa Cilia Flores, Rodríguez asumió como presidenta del país caribeño con un discurso en el que ratificó su lealtad a Maduro y destacó que "no se arrodillará" ante la Casa Blanca. Trump por su parte amenazó a Caracas, mientras que inició negociaciones con las autoridades chavistas para el ingreso de empresas petroleras estadounidenses a Venezuela. Mantuvo conversaciones telefónicas con Rodríguez y llegó a decir que es "una persona fantástica", que además "cumplió" con todos los pedidos que le hicieron desde Washington. Eso despertó una oleada de comentarios respecto a María Corina Machado, la opositora al chavismo, porque no la erigió como nueva líder del país. Y aunque este jueves la recibió en el Salón Oval y la calificó como "estupenda", no la nombró como posible titular del Palacio de Miraflores en el corto o mediano plazo.

"¿Por qué alinearse con Rodríguez antes que Machado? Si alguna vez recuerdas un lugar llamado Irak donde todos fueron despedidos, cada persona, la policía, los generales, todos fueron despedidos, terminaron siendo ISIS. En lugar de simplemente ponerse manos a la obra, terminaron siendo ISIS, así que lo recuerdo", indicó Trump ante la pregunta de una periodista en las afueras de la Casa Blanca.

Trump negoció con Rodríguez y firmó un decreto que declara el estado de emergencia nacional para "proteger" los ingresos del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense. Según informó la Casa Blanca, la medida busca asegurar que esos fondos se conserven para "promover los objetivos de la política exterior estadounidense". En tanto, el mandatario norteamericano exigió a petroleras una inversión de USD 100.000 millones para explotar el crudo venezolano.

"Actualmente es inviable para invertir a largo plazo. Requiere cambios significativos en marco legal y protecciones duraderas", aseguró Darren Woods, presidente de Exxon Mobile, aunque agregó que "estamos listos para enviar equipo técnico a evaluar y ayudar a restaurar producción".

Delcy Rodríguez recibió al titular de la CIA en Caracas

La presidenta Delcy Rodríguez se reunió con John Ratcliffe, director de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense. Según un funcionario allegado a Ratcliffe, en la reunión "abordaron posibles oportunidades de colaboración económica". Además destacó que Ratcliffe le indicó a Rodríguez que "Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes".

La reunión de Ratcliffe con Rodríguez habría tenido como objetivo "generar confianza", según explicó el mismo funcionario.

Más de la mitad de los estadounidenses están en contra de la invasión de Trump a Venezuela

Un relevamiento reciente indicó que una mayoría de los adultos en Estados Unidos cuestiona el accionar del presidente Donald Trump en política exterior, con énfasis en Venezuela. Según los resultados, más de la mitad de los consultados considera que el mandatario sobrepasó los límites en el uso de las fuerzas armadas para intervenir en otros países, lo que refleja un clima de creciente incomodidad social frente a su política exterior durante su segundo mandato.

La encuesta, realizada entre el 8 y el 11 de enero, se difundió tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El estudio, elaborado por AP-NORC Center for Public Affairs Research, señala que cerca del 56% de los adultos opina que Trump "fue demasiado lejos" en sus intervenciones militares fuera del territorio estadounidense. Las críticas no se enfocan únicamente en las acciones militares, sino también en las amenazas diplomáticas y los pronunciamientos públicos que, según los consultados, deterioraron los vínculos de Estados Unidos tanto con aliados como con adversarios.