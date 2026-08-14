La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó por primera vez en tres meses

La confianza de los consumidores en Estados Unidos sufrió un claro deterioro durante agosto, interrumpiendo la racha de dos subas mensuales consecutivas según el índice elaborado por la Universidad de Michigan. El indicador se ubicó en 51 puntos, lo que representa una caída del 7,6% en comparación con los registros de julio y una contracción del 12,4% respecto del mismo período del año pasado.

El deterioro abarcó tanto la percepción del escenario económico presente como las proyecciones a mediano plazo. La evaluación de la coyuntura actual descendió a 51,8 puntos en agosto, marcando un retroceso del 5,5% respecto al mes previo y un 16% por debajo del nivel de un año atrás. En tanto, el subíndice de expectativas de los consumidores cayó un 8,7% mensual y un 9,5% interanual, situándose en 50,6 enteros.

Desde la conducción del estudio socioeconómico destacaron el impacto transversal de la coyuntura política y geopolítica sobre los hogares. "Se observaron descensos en la confianza en todo el espectro político, siendo los republicanos quienes registraron la mayor caída mensual en agosto", explicó Joanne Hsu, directora de Encuestas a Consumidores de la casa de estudios, quien remarcó que la confianza en ese segmento se ubica un 19 % por debajo de los niveles previos al conflicto armado con Irán, alcanzando su punto más bajo desde los comicios presidenciales de 2024.

La percepción sobre el costo de vida continúa afectando las finanzas familiares de forma extendida. "En general, solo el 8 % de los consumidores espera que el crecimiento de sus ingresos supere la inflación el próximo año, frente al 18 % de diciembre de 2024, lo que refleja la creencia de que los precios elevados seguirán siendo una carga", añadió Hsu. En concordancia con este diagnóstico, las expectativas de inflación para el próximo año se incrementaron del 4,2 % en julio al 4,3 % en agosto, superando holgadamente el 3,4 % registrado en febrero antes del inicio de las hostilidades bélicas.

Con información de EuropaPress.