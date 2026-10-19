Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos

En una movida de alto impacto financiero y mediático, el magnate Elon Musk, fundador y máximo accionista de SpaceX, anunció su compromiso público de regalar en 2027 una acción del conglomerado aeroespacial y de telecomunicaciones a cada niño residente en los Estados Unidos. La promesa, formulada a través de su plataforma digital, prevé transferir una porción del capital accionario de la firma a la población infantil estadounidense en lo que calificó como una iniciativa inicial de distribución de activos.

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El empresario controla de forma directa alrededor de 4.800 millones de títulos de la compañía de cohetes y comunicación satelital, una tenencia valuada en más de 700.000 millones de dólares que podría escalar hasta los 6.400 millones de acciones mediante la ejecución de opciones e incentivos corporativos. Según los registros oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población menor de 18 años alcanza los 72 millones de personas, por lo que la materialización del compromiso implicaría desprenderse de participaciones por un valor conjunto aproximado de 10.512 millones de dólares, considerando que la acción de la empresa cerró en el mercado financiero a un precio de 146,03 dólares.

La iniciativa del hombre más rico del mundo expande la estrategia institucional ensayada a mediados de este año por la compañía. En julio pasado, la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, había dispuesto la donación de una acción de la firma a cada uno de los aproximadamente 2 millones de niños beneficiarios de cuentas de inversión del programa gubernamental Invest America.

El anuncio de Musk se produce en la antesala de la presentación de los estados contables correspondientes al tercer trimestre del año, prevista para este martes. Durante el segundo trimestre de 2026, la empresa tecnológica registró pérdidas netas por 541 millones de dólares, lo que representó un recorte del 46,3% frente a los números rojos por 1.008 millones de dólares contabilizados en el mismo período de 2025. Pese a la desaceleración del déficit en el segundo trimestre, el balance acumulado para la primera mitad de 2026 dejó un resultado negativo de 5.488 millones de dólares para el gigante aeroespacial, cifra que significa un incremento del 257% en comparación con el rojo de 1.536 millones de dólares anotado entre enero y junio de 2025.

En contraposición a las pérdidas contables impulsadas por las inversiones en desarrollo, los ingresos operativos de SpaceX mostraron un fuerte dinamismo al sumar 7.814 millones de dólares en el trimestre, marcando una expansión interanual del 92%. De esta forma, la facturación total del grupo alcanzó los 12.508 millones de dólares durante el primer semestre del año, registrando un aumento del 53,7% en la comparación con el ejercicio previo.

Con información de EuropaPress.