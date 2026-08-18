El déficit comercial de España con China se dispara, mientras se repliega Estados Unidos

La balanza comercial de España durante el primer semestre del año dejó al descubierto una reconfiguración de sus intercambios internacionales porque mientras China consolida su influencia y gana terreno en el mercado español, el flujo de negocios con Estados Unidos muestra signos de repliegue y contracción.

De acuerdo con el Informe Mensual de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio española, el déficit comercial con China trepó a 22.599,5 millones de euros entre enero y junio, lo que representa una brecha un 11,8 % superior al saldo negativo de 20.207,6 millones registrado en el mismo período de 2025. Este avance chino estuvo apuntalado por un incremento del 10,1 % en las importaciones españolas de bienes asiáticos, que alcanzaron los 26.600,2 millones de euros (un 11,4 % del total de compras al exterior de España). De hecho, Pekín volvió a erigirse como el principal motor del crecimiento de las importaciones de la nación ibérica, impulsado por compras masivas en rubros clave como automóviles, equipos de telecomunicaciones y aparatos eléctricos, mientras que las ventas españolas a ese destino apenas crecieron un 1,3 % (4.000,7 millones de euros).

En la vereda opuesta, el intercambio con Estados Unidos exhibió una menor dinámica. El déficit español con la potencia norteamericana retrocedió un 5,4 % interanual en el semestre, situándose en 6.697,6 millones de euros frente a los 7.083,3 millones de la primera mitad del año anterior. Esta caída del saldo negativo se explicó tanto por un descenso del 1,3 % en las exportaciones españolas hacia territorio estadounidense (8.639,5 millones de euros) como por una baja del 3,2 % en las importaciones de productos procedentes de la economía norteamericana, que sumaron 15.337,1 millones de euros.

Sin embargo, los datos aislados del mes de junio encendieron alertas sobre la volatilidad del saldo externo. En el sexto mes del año, las importaciones desde Estados Unidos registraron un repentino salto del 24,7 %, lo que disparó el déficit mensual con Washington un 50,1 % interanual hasta los 1.791 millones de euros. A su vez, las compras a China en junio escalaron un 24,1 %, profundizando el desequilibrio mensual con el país asiático en un 28 %, hasta alcanzar los 4.703,9 millones de euros.

En el mapa global ampliado del primer semestre, las exportaciones españolas registraron sus subas más marcadas hacia mercados de Asia-Pacífico y Europa del Este, con incrementos sobresalientes hacia Indonesia (+100,6 %), Australia (+63,5 %), Eslovenia (+33,8 %), Vietnam (+28,1 %) y Canadá (+25,7 %). En el capítulo de las importaciones, los mayores incrementos acumulados a junio provinieron de Letonia (+45 %), Lituania (+43,3 %), Bulgaria (+35,9 %), Japón (+32,9 %), Nigeria (+30,8 %) y Hong Kong (+28,3 %).

Con información de EuropaPress.