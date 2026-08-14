España investiga el presunto tiroteo contra una orca "abuela" en peligro de extinción

Marcas en la aleta dorsal de una orca ibérica que, según el Ministerio de Medio Ambiente español, podrían haber sido causadas por perdigones, en el Estrecho de Gibraltar, España.

El Ministerio ​de Medio Ambiente de España ordenó una investigación sobre el presunto tiroteo a una orca ibérica que ‌fue filmada nadando con heridas ‌en la aleta dorsal, dijo el viernes Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"La orca más longeva de la población de orcas del estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz ha aparecido esta semana en las aguas del estrecho de ​Gibraltar con marcas en ⁠su aleta dorsal compatibles con disparos de una escopeta ‌de perdigones", escribió en una publicación en ⁠Bluesky, en la que anunciaba la ⁠investigación.

"La población de orcas del estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz se encuentra catalogada como vulnerable en el Catálogo ⁠Español de Especies Amenazadas, por lo que cualquier ​actuación hecha contra esta especie conllevará un ‌sanción grave o muy grave", agregó.

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La ‌Asociación WeWhale y Iberian Orca Guardians habían dicho antes ⁠que habían documentado múltiples heridas nuevas en la aleta dorsal de Toñi, la orca ibérica más anciana conocida, durante sus operaciones sobre el terreno.

"Ver así a Toñi, 'La Abuela', ​es devastador", ‌afirmó Janek Andre, responsable de las dos organizaciones conservacionistas. "Ahora estamos viendo múltiples heridas de impacto en su aleta dorsal y su lomo que, según nuestra valoración, son compatibles con que haya recibido un disparo ⁠de escopeta".

"Si alguien le ha disparado deliberadamente con una escopeta, esto no es solo un acto de extrema crueldad contra un animal concreto. Es un ataque a uno de los últimos miembros que quedan de una población en peligro crítico de extinción", agregó.

La población de orcas ibéricas cuenta con menos de 40 ejemplares, ‌según las organizaciones.

Refiriéndose a una serie de embestidas de grupos de orcas contra embarcaciones frente a las costas de España y Portugal en los últimos años, Andre afirmó: "Sea cual sea la opinión que se tenga sobre esas interacciones, disparar a estos ‌animales nunca puede ser una respuesta aceptable. Estas orcas necesitan protección, no represalias".

Los científicos aún no han llegado a un consenso sobre ‌las razones de ⁠este comportamiento relativamente reciente de embestir embarcaciones.

Aunque se las conoce como "ballenas asesinas", las orcas forman ​parte de la familia de los delfines. Pueden medir hasta 8 metros y pesar hasta 6 toneladas métricas en su edad adulta.

Con información de Reuters