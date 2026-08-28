Trump prometió que el ser humano volverá a pisar la Luna antes de 2028

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la tripulación estadounidense volverá a la superficie lunar antes de que concluya su mandato en 2028. De concretarse la meta, la Humanidad regresará al suelo del satélite natural a más de medio siglo del hito marcado por la misión Apolo 17 en 1972. El anuncio tuvo lugar en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, durante un homenaje a los astronautas del Artemis II, la misión que en abril de este año completó con éxito un sobrevuelo alrededor de la Luna.

En un discurso de marcado tono fundacional, Trump aseguró que su administración va más allá del mero regreso técnico y apunta al asentamiento permanente: "Vamos a tener una colonia. De hecho, ya la están construyendo ahí arriba, en la Luna", aseveró el mandatario.

El plan espacial trazado por la Casa Blanca incluye desarrollos de vanguardia hacia el resto del sistema solar. Según reveló el presidente, la NASA ya inició las tareas para construir la primera nave espacial interplanetaria de propulsión nuclear, cuyo lanzamiento está proyectado para 2028 con rumbo a Marte.

En el plano institucional y estratégico, Trump rubricó una orden ejecutiva para fundar la Academia Militar Espacial de Estados Unidos, la primera institución académica castrense creada desde la apertura de la Academia de la Fuerza Aérea en 1954. "Necesitamos educar y capacitar a toda una generación de militares, ingenieros y operadores civiles cualificados", enfatizó el mandatario al equiparar el futuro centro de formación con tradicionales institutos como West Point, Annapolis o la Academia de la Guardia Costera, reforzando la estructura de la Fuerza Espacial creada durante su primer mandato.

Con información de EuropaPress.