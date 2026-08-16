Enviados de Trump en Oriente Medio impulsarán el plan de paz para Gaza

Palestinos sentados dentro de una casa dañada durante la guerra en Gaza.

Los enviados de Donald Trump se reunieron el domingo en El Cairo con mediadores egipcios, qataríes y turcos, informó una fuente diplomática, en un intento por ‌impulsar el plan de paz del ‌presidente de Estados Unidos para Gaza, a pesar de que Israel continuaba con sus ataques aéreos en el enclave.

Según el diplomático, responsables de Hamás estuvieron presentes en algunas de las reuniones entre los mediadores y el enviado y yerno de Trump, Jared Kushner, así como con Nickolay Mladenov, enviado de la Junta de Paz de Trump para Gaza.

Un alto cargo israelí dijo que Kushner y Mladenov tenían previsto reunirse el lunes con el primer ​ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ⁠quien el 9 de agosto calificó de "inaceptable" la última hoja de ruta de Trump ‌para la paz en Gaza.

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El funcionario señaló que a Israel le preocupaba ⁠la exigencia de Washington de poner fin a ⁠los asesinatos selectivos de milicianos de Hamás en Gaza, en un momento en que el grupo está reconstituyendo sus fuerzas.

El plan de paz de Trump exige el cese inmediato de ⁠las operaciones militares en Gaza. Prevé el desarme de Hamás a medida que ​los soldados israelíes se retiren del enclave y Gaza se reconstruya ‌bajo un nuevo Gobierno civil palestino.

Tras reducir ‌sus ataques en el enclave a principios de este mes, los ataques aéreos de ⁠Israel se han reanudado en los últimos días.

El ejército israelí dijo el domingo que sus aviones atacaron a un miliciano en Jan Yunis, en el sur de Gaza. Al menos cinco palestinos resultaron heridos en el ataque, que alcanzó un campamento de tiendas de ​campaña, según ‌los servicios médicos del enclave.

Otro ataque aéreo, que según el ejército israelí tenía como objetivo a otro miliciano, alcanzó un apartamento en el campo de Nuseirat, en el centro de Gaza, hiriendo a varias personas, informaron los servicios médicos.

Anteriormente, el líder de Hamás, Jalil al-Haya, se reunió en El Cairo con el ⁠jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Hassan Rashad. El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qasem, dijo que Al-Hayya informaría a los mediadores sobre lo que, según él, eran violaciones del alto el fuego por parte de Israel.

Kushner se había reunido anteriormente con el presidente egipcio, Abdulfatah al-Sisi, según informó la oficina de este último.

Trump anunció el mes pasado que se había producido un avance decisivo en su plan para poner fin a la guerra, al que tanto ‌Israel como Hamás habían dado su visto bueno.

Hamás dijo que había aceptado el plan para evitar que se reanudara la guerra, pero añadió que la aplicación del acuerdo dependería de que Israel cumpliera primero sus propios compromisos, entre ellos la retirada de sus fuerzas y el cese de los ataques.

Un alto el fuego acordado en octubre puso fin a los principales combates ‌de una devastadora guerra de dos años en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, pero no logró detener por completo los ataques israelíes.

Los ‌disparos israelíes han causado ⁠la muerte de más de 1.250 palestinos en Gaza, la mayoría de ellos civiles, desde octubre. No está claro cuántos de los fallecidos eran ​milicianos, ya que Hamás no suele revelar información sobre los combatientes muertos.

Según cifras israelíes, cuatro soldados israelíes fueron asesinados por milicianos en Gaza durante el mismo período.

Con información de Reuters