La carrera por la Presidencia de Brasil se volvió más ajustada según la última encuesta de Datafolha. Luiz Inácio Lula da Silva aparece primero con el 39% de intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 35%. La diferencia se redujo respecto del sondeo anterior y, de cara a un eventual segundo turno, ambos candidatos se encuentran en empate técnico.

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El nuevo relevamiento de Datafolha, realizado por encargo de Globo y el diario Folha de S.Paulo, muestra un escenario más competitivo para las elecciones en Brasil. Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), pasó del 38% al 39% en intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), subió del 33% al 35%. De esta manera, la diferencia entre ambos pasó de cinco a cuatro puntos porcentuales en apenas una semana.

Detrás de los dos principales candidatos aparece el escritor Augusto Cury, de Avante, con el 6%, aunque perdió dos puntos respecto del relevamiento anterior. Ronaldo Caiado, del PSD, conserva el 4%, mientras que Renan Santos, de Missão, tiene el 3% y Romeu Zema, de Novo, alcanza el 2%.

El resto de los candidatos registra porcentajes de entre 0% y 1%. En tanto, el 6% de los consultados afirmó que votaría en blanco, nulo o a ninguno de los postulantes y otro 4% todavía se mantiene indeciso.

El balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro, en empate técnico

El escenario se vuelve todavía más parejo si Lula y Flávio Bolsonaro avanzan a la segunda vuelta. La encuesta Datafolha ubica al actual presidente con el 46% de las intención de voto y al senador del PL con el 44%. El resultado es el mismo que el registrado en el relevamiento anterior, por lo que ambos permanecen en empate técnico debido al margen de error de la encuesta. En la segunda quincena de agosto, en cambio, Lula tenía una ventaja de cuatro puntos: 47% contra 43%.

El instituto también midió otros posibles cruces para una segunda vuelta. Lula obtiene el 46% frente al 41% de Ronaldo Caiado; llega al 48% contra el 39% de Romeu Zema; y alcanza el 48% ante el 37% de Renan Santos. Por primera vez, además, Datafolha evaluó una eventual disputa entre Lula y Augusto Cury, con una diferencia mucho más estrecha: 45% contra 43%.

Datafolha también consultó sobre el nivel de definición del electorado. El 75% de los votantes aseguró que ya tiene decidido su candidato, mientras que el 25% todavía podría modificar su elección antes de los comicios.