Elif Eralp, la candidata de izquierda que sorprendió a todos y podría gobernar Berlín

Hija de inmigrantes turcos, Elif Eralp nació en 1981 en Múnich, en la zona sur de Alemania Occidental. Tras dos mudanzas en otras localidades alemanas, en los años '90 se trasladaron definitivamente a la recién unificada Berlín. De muy joven desarrolló su pasión por el debate y estudió abogacía, rama en la que trabajó durante años hasta que llegó a la política desde la izquierda.







Eralp se afilió a Die Linke y, tras un mandato como legisladora berlinesa por ese partido, hoy va más allá y podría convertirse en la primera alcaldesa de ultra izquierda de la capital alemana desde la caída del muro en 1989.

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La figura de Eralp creció en los últimos años dentro de su partido. Die Linke -que significa literalmente "La Izquierda" en alemán- nació en 2007 como una alternativa de izquierda a las socialdemocracias que gobernaron alternativamente el país desde 1989. Logró crecer en votos durante los últimos 19 años y ganó posiciones dentro del Abgeordnetenhaus, la legislatura de la capital, hasta que en 2021 el partido pegó el batacazo y al salió cuarto en las elecciones regionales. Entraron 14 parlamentarios del partido, entre ellos la propia Eralp, que quedó como presidenta del bloque.

Puertas adentro del partido, Eralp trabajó como abogada y articuló con sindicatos y movimientos sociales políticas de inmigración, igualdad de géneros, lucha contra la discriminación y, principalmente, el acceso a la vivienda. Ese recorrido la llevó a ocupar una vicepresidencia del grupo parlamentario regional y, posteriormente, a convertirse en la candidata del partido para disputar el liderazgo del Gobierno berlinés.

Sus estudios y carrera política

Eralp estudió Derecho en la Universidad de Hamburgo entre 2001 y 2007, con especialización en Criminología. Tras completar después su período de prácticas jurídicas, participó en proyectos de apoyo a jóvenes con antecedentes migratorios y en organizaciones de juristas críticos. Desde 2010 trabajó como asesora de política jurídica para el grupo parlamentario federal de Die Linke en el Bundestag. También fue delegada sindical y miembro activo de la conducción regional de Die Linke en Berlín desde 2018.

Redistribución de la riqueza y acceso a la vivienda, el pulmotor del programa político de Eralp

La vivienda ocupa un lugar central en su propuesta electoral. Eralp cuestiona hace años el aumento de los alquileres y sostiene que la expansión de los precios está expulsando a familias de sus barrios. Desde Die Linke plantearon reforzar el parque de viviendas asequibles y avanzar en la socialización de grandes empresas inmobiliarias. El planteo retoma una discusión que ya tuvo un capítulo decisivo en Berlín en 2021, cuando los ciudadanos votaron en un referéndum a favor de expropiar grandes compañías inmobiliarias, aunque su implementación posterior quedó atravesada por obstáculos políticos y jurídicos.

"Las rentas demasiado altas son el mayor problema de los berlineses y la vivienda asequible es la cuestión social de nuestra ciudad”, sostuvo más de una vez Eralp, en entrevistas y debates políticos hacia afuera del partido. Asimismo, defendió utilizar "todos los márgenes jurídicos para hacer frente a la locura de los alquileres". En esa línea, la candidata propone combinar la construcción de viviendas públicas con la socialización de propiedades de grandes empresas inmobiliarias.

El resultado electoral determinará ahora si Eralp puede intentar convertirse en la próxima jefa del Ejecutivo de Berlín. Aunque Die Linke obtenga la mayor cantidad de votos, eso no garantiza por sí mismo la Alcaldía-Gobierno: la candidata necesitaría reunir una mayoría en el Abgeordnetenhaus mediante una coalición o un acuerdo parlamentario.

Resultados electorales favorables

Die Linke consiguió hoy su primera victoria desde su creación en 2007. La formación obtuvo alcanza el 25,1 %, por delante de la Democracia Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz con el 19,8%. En tercer lugar quedaron la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) con el 15,7%, seguida de los Verdes con el 14,9%, los socialdemócratas del SPD con el 12% y la ultra izquierda BSW con el 5%.