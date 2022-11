El Tribunal Supremo Electoral pidió a la Policía que despeje los bloqueos en las rutas

A más de 24 horas de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva ya son 24 los estados que tienen sus entradas bloqueadas por camioneros y otros manifestantes.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, exigió que la Policía Federal de Carreteras y la policía militar tomen medidas para despejar los cortes de ruta que afectan al menos 24 estados. Moraes respondió así a un pedido de la Confederación Nacional de Transporte y de la procuraduría electoral adjunta.

Desde que se conoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva cientos de camioneros y otros manifestantes ocuparon tramos de rutas de acceso a diferentes estados, una medida que se profundizó este lunes cuando ya van más de 24 horas de silencio del presidente Jair Bolsonaro sobre el resultado electoral.

“Que la Policía Federal de Caminos y las respectivas policías militares estatales, en el ámbito de sus atribuciones, tomen de inmediato todas las medidas necesarias y suficientes, a criterio de las autoridades competentes del Poder Ejecutivo Federal y de los Poderes Ejecutivos Estatales, para la despeje inmediato de obstrucciones de todas las vías públicas que, ilícitamente, tengan interrumpido su tránsito”, escribió Moraes según informó G1. El ministro también estipuló para el director de la Policía Federal de la Carreteras, Silvinei Vasques, una multa de R$ 100 mil por hora y posible destitución del cargo en caso de incumplimiento de la orden.

Moraes citó tanto a Silvinei, como al ministro de Justicia, Anderson Torres, y a todos los comandantes de la policía militar estatal a tomar "las medidas que estimen pertinentes, incluida la rendición de cuentas de los negligentes".

Los bloqueos

La mañana de este lunes hasta cerca de las 10.20, se registraron 52 protestas en los estados de Bahía, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Río de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul , Santa Catarina y São Paulo, según informó el portal G1, del Grupo Globo. En Mato Grosso, manifestantes que apoyaban a Bolsonaro bloquearon en seis puntos la ruta BR-163, que atraviesa casi todo el país de norte a sur. La concesionaria Rota do Oeste, que administra la ruta, confirmó a las 5:27 de la mañana cierre en seis puntos a lo largo de la misma, según citó el diario Folha de Sao Paulo.

Esta mañana en el estado de Paraná (sur), un grupo de manifestantes bloqueaba otra vía, después de que la Policía Federal de Carreteras (PRF) despejara al menos otros ocho puntos a lo largo de la madrugada, informó la institución, citada por la agencia de noticias AFP. La Policía Federal de Carreteras dijo que estaban negociando con los manifestantes, pero sin tomar medidas para despejar las carreteras.

La situación en Brasil es cada vez de mayor incertidumbre porque persiste el silencio de Bolsonaro aunque cada vez son más los aliados de él que reconocen las elecciones. Ahora la duda también pesa sobre qué tanto colaborará el oficialismo a la hora de la transición de gobierno.