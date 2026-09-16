Elecciones en Brasil: la nueva encuesta que preocupa a Lula y deja un final abierto

La campaña electoral de Brasil mantiene en vilo a toda la región y sumó ahora un nuevo dato que preocupa al oficialismo brasileño. En apenas dos semanas, la distancia entre Lula y Flávio Bolsonaro entre las mujeres se redujo de 14 a 8 puntos en el escenario de primera vuelta, mientras que en una eventual segunda vuelta la diferencia cayó a apenas tres puntos.

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El dato, revelado por la consultora Quaest este lunes 14 de septiembre, también registró un cambio en la evaluación del Gobierno de Lula entre las votantes. Por primera vez desde agosto, la desaprobación de Lula superó a la aprobación en la platea femenina: el 48% de las mujeres dijo desaprobar la gestión, frente al 44% que la aprueba. El dato adquiere relevancia porque históricamente el voto femenino fue uno de los segmentos donde el bolsonarismo encontró mayores niveles de rechazo.

Lula pierde distancia con Flávio Bolsonaro entre las mujeres

En el escenario de primera vuelta, Lula reúne ahora el 37% de las intenciones de voto entre las mujeres, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 29%. Dos semanas antes, el candidato del PT tenía 39% y el senador del PL llegaba al 25%.

De esta manera, la ventaja de Lula pasó de 14 a 8 puntos porcentuales. El movimiento se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, de tres puntos porcentuales, por lo que el resultado debe leerse como una variación del escenario y no necesariamente como un cambio consolidado de tendencia.

Entre los hombres, en cambio, el panorama prácticamente no sufrió modificaciones. Lula aparece con el 35% de las intenciones de voto y Flávio Bolsonaro con el 33%, una diferencia de apenas dos puntos.

La distancia también se achicó en el escenario de segunda vuelta. Lula obtiene el 41% entre las votantes y Flávio el 38%, una diferencia de tres puntos que representa el menor margen registrado desde el 5 de agosto, cuando el mandatario registraba el 47% y frente al 35% de Flávio.

El director de Quaest, Felipe Nunes, destacó el desempeño de Flávio Bolsonaro entre las mujeres y recordó que ese sector "fue uno de los que más resistencia mostró frente a Jair Bolsonaro después de la pandemia".

El rechazo a Lula y Flávio quedó prácticamente empatado

Otro de los datos relevantes aparece cuando la encuesta mide el rechazo electoral. Entre las mujeres, el 55% afirma que no votaría por Lula, mientras que el 57% sostiene que no votaría por Flávio Bolsonaro.

La encuesta también consultó a las mujeres qué escenario les genera mayor temor y ofreció dos variables: una nueva presidencia de Lula o el regreso de la familia Bolsonaro al poder. En agosto, el 48% decía tener mayor temor al regreso de Bolsonaro, contra 35% que señalaba una eventual reelección de Lula.

En el nuevo relevamiento, el 42% de las mujeres manifestó tener el mismo nivel de temor frente a ambos escenarios. Según Nunes, este cambio "refleja una percepción negativa" que se nota más en las mujeres que en los hombres.