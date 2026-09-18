Elecciones en Brasil: el escenario entre Lula y Bolsonaro que reveló la última encuesta

La última encuesta electoral de Brasil publicada este jueves anticipó un empate técnico entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, los candidatos favoritos para las elecciones generales del 4 de octubre. El estudio reportó apenas una diferencia de tres puntos entre ambos a favor de Lula. Esa mínima diferencia está dentro del margen de error que advierten desde la consultora como posible.

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El informe fue hecho por Datafolha, el segundo del mes de esta misma consultora, que ya en su edición anterior anticipó un resultado similar. Ahora mismo, Lula sacaría el 39% frente al 36% de Flávio en primera vuelta, lo que representa un empate técnico entre ambos, mientras que en el posible balotaje del 25 de octubre -fecha para la que se pautó la segunda vuelta-, el líder del oficialismo ganaría 46% a 44%, lo que daría otro empate técnico entre ambos. En paralelo, el estudio también graficó otro dato alarmante para ambos: los dos candidatos cuentan con un 47% de rechazo cada uno.

Las consultoras están peleándose hace varias semanas para ver quién se acerca más al resultado electoral definitivo en Brasil. Mientras que todas anticipan un triunfo del actual presidente y candidato del oficialismo, también todas advierten un crecimiento muy gradual, aunque sostenido, de su principal adversario Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) que hasta julio estaba diez puntos abajo del líder del Partido de los Trabajadores (PT), ahora parece tener lugar en un posible balotaje y encima chances de ganar.

El sondeo también midió a los candidatos que aparecen más relegados en la intención de voto. El escritor Augusto Cury (Avante) registra 6%, el mismo porcentaje que en la medición anterior, mientras que Ronaldo Caiado (PSD) mantiene 4%. Por su parte, Renan Santos (Misión) conserva el 3%, y Romeu Zema (Novo) permanece en 2%.

En el resto de las candidaturas, Samara Martins (UP) sostiene 1%, al igual que Rui Costa Pimenta (PCO), permanecen sin cambios respecto del sondeo previo. Edmílson Costa (PCB) y Clariana Barão (DC) bajan a 0% desde el 1% que tenían en el estudio pasado, mientras que Hertz Días (PSTU) y el veterinario Wilson Grassi (Demócrata) continúan en 0%. Entre los consultados, el 6% afirma que votaría en blanco, nulo o por ninguno, mientras que los indecisos representan 3%, un punto menos que en la medición previa.

Los datos de la consulta de Datafolha que mantienen en tensión a los favoritos

Los petistas y liberales están técnicamente empatados en la carrera por la presidencia en la primera y segunda vuelta. Sin embargo, en las últimas semanas se dieron una serie de alteraciones que ilusionan y alertan a uno y otro bando de cara a los comicios.

Lula logra mantener el 39% a favor, el mismo porcentaje que Datafolha reveló la semana pasada mientras que Flávio, ahora con 36%, cuenta con un punto porcentual más que la edición anterior, donde se lo mostró con el 35%. En tanto, para el balotaje del 25 de agosto, la diferencia también se achicó: Lula ganaría 46% a 44%, mientras que la semana pasada la diferencia era de 47% a 43%.

El rechazo electoral: el factor determinante

Por otro lado, los candidatos del PT y del PL mantienen niveles de rechazo altísimos en la totalidad del electorado brasileño. Cada uno cuenta con el 47% de rechazo, mientras que a Lula se le sumaría un 50% de desaprobación a su actual gestión frente al 48% que sí la aprueba.