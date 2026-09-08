España desclasificará 40 documentos oficiales sobre la crisis migratoria en Ceuta

El gobierno de España anunció la desclasificación de 40 documentos e informes oficiales elaborados entre el 1º de julio y el 1º de agosto, vinculados a la profunda crisis en Ceuta provocada por la entrada masiva de cerca de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. La ministra portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, defendió la medida argumentando que la administración estatal actúa bajo criterios de transparencia y que no tiene "nada que esconder".

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Durante la habitual conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la funcionaria detalló que los textos estarán accesibles al público a partir de este miércoles a través de la plataforma web de la Moncloa. Saiz precisó que las distintas áreas del Gobierno llevaron a cabo una "labor importante de anonimización" sobre los informes para compartirlos sin vulnerar derechos, mientras que los archivos sensibles de Seguridad Nacional serán encauzados por la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

El anuncio gubernamental generó de inmediato el cruce por parte del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, al sostener que los informes estarían "recortados" y manifestar que confiaba "mucho más" en las actuaciones judiciales tramitadas por la Audiencia Nacional. Frente a estos cuestionamientos, la portavoz oficial arremetió contra el dirigente conservador e instó al titular del PP a alinearse con la institucionalidad en lugar de abonar "teorías conspirativas o la desinformación" en medio de un conflicto fronterizo delicado.

En esa línea, Saiz recriminó la postura de la oposición respecto del abordaje territorial en el enclave del norte de África: "El horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. Indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes".

Con información de EuropaPress.