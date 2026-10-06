El FMI dijo que los subsidios a las tarifas "son costosos e ineficientes" y pidió eliminarlos

En un contundente informe sobre la coyuntura económica global, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó con dureza las políticas estatales orientadas a subsidiar las tarifas de los servicios públicos y los combustibles. La entidad multilateral sostuvo que las transferencias monetarias enfocadas de manera directa en las familias de menores recursos constituyen el mecanismo más efectivo para mitigar la inflación, mientras que las intervenciones generales en los precios resultan regresivas y fiscalmente insostenibles.

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"Las medidas generalizadas de contención de precios son una forma costosa e ineficiente de proteger a los hogares durante las crisis del coste de vida", sentenció la institución con sede en Washington en el segundo capítulo de su informe 'Perspectiva Económica Mundial'. En el documento, la entidad remarcó que las políticas dirigidas a contener los valores de la energía "son mucho menos eficientes" y conllevan costos fiscales "significativamente mayores", aun cuando puedan atenuar de forma temporal la presión sobre la política monetaria.

El análisis elaborado por el FMI puso al descubierto la distorsión distributiva de los subsidios universales, al constatar que la mayor parte del beneficio económico recae sobre los estratos de mayores ingresos. Según el informe, por cada euro gastado en la contención de valores para la luz, el gas natural y la gasolina, los hogares de bajos ingresos percibieron menos de 20 céntimos. El desbalance es aún más agudo en el caso específico de los combustibles, donde el quintil más rico de la sociedad captó aproximadamente 40 céntimos por cada euro desembolsado por el Estado.

Esa falla de focalización encarece la asistencia pública debido a que brindar una protección equivalente a los sectores vulnerables mediante congelamientos de precios requiere "entre 3 y 22 veces más recursos fiscales que las transferencias enfocadas". Al respecto, el FMI remarcó que para las familias vulnerables las mejoras de bienestar iniciales "generalmente no compensan los costes a medio plazo asociados a una mayor deuda pública y al consiguiente ajuste fiscal".

En sus conclusiones, el organismo ratificó que aunque las intervenciones masivas de precios brindan un apoyo inicial a la población, "lo hacen a un coste fiscal sustancialmente mayor que las transferencias de ingresos bien dirigidas". Asimismo, el informe dedicó un apartado crítico a la asistencia estatal volcada sobre la oferta al advertir que los subsidios a los productores "son particularmente ineficientes", en vista de que una porción considerable de su impacto positivo termina perdiéndose en el exterior.

Por último, el Fondo Monetario Internacional enfatizó que cualquier esquema de intervención pública sobre los precios debe revestir un carácter estrictamente temporal y contar con cláusulas de extinción adecuadamente comunicadas. Frente a un escenario global expuesto a crisis recurrentes, la entidad instó a los gobiernos a consolidar sistemas de protección social sólidos, una estrategia que permite responder con eficacia a las emergencias, evitar la dependencia de medidas costosas e ineficientes, y preservar el margen fiscal necesario para afrontar perturbaciones futuras.

Con información de EuropaPress.