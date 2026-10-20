El precio del petróleo volvió a trepar y marcó su valor más alto desde mayo

Los precios del petróleo retomaron una marcada senda alcista en los mercados internacionales de materias primas, llevando al crudo de referencia Brent a registrar su nivel más elevado de los últimos cinco meses. La reactivación de las tensiones en Medio Oriente obligó a los inversores y operadores financieros a incorporar una elevada prima de riesgo geopolítico en los contratos a futuro, condicionada por denuncias de ataques contra infraestructura militar, aeroportuaria y energética en Arabia Saudita y reportes de nuevos choques armados en las rutas de navegación del golfo Pérsico.

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Durante las operaciones de la jornada, el barril de crudo Brent cotizó con un incremento del 1,62% para alcanzar los 111,33 dólares, marcando su registro más alto desde mayo pasado. En forma paralela, el petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) experimentó un salto del 4,33%, ubicándose en los 108,15 dólares por barril, cifra que representa la cotización más elevada para este indicador desde el mes de septiembre.

El repunte en las pizarras internacionales se desató luego de que el movimiento de los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con la administración de Irán, se adjudicara el lanzamiento de una serie de ataques contra objetivos estratégicos en suelo saudí. Entre las instalaciones señaladas por el grupo insurgente figuraron una planta de la petrolera estatal Aramco en la localidad de Yanbu, el yacimiento petrolífero de Shaybah, el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad y la terminal aérea de Abha. Aunque las autoridades del reino saudí no confirmaron de inmediato las incursiones, el impacto psicológico afectó al mercado de forma instantánea.

La inestabilidad en la zona se agravó tras reportarse que una incursión contra un centro de adiestramiento de las fuerzas gubernamentales en la provincia yemení de Shabwa provocó la muerte de 58 personas y dejó un saldo superior a los 200 heridos. Por su parte, la firma de análisis naviero Kpler reveló en un reporte técnico que al menos 18 buques comerciales sufrieron agresiones o interferencias en el lapso de las últimas dos semanas, situación que paraliza el flujo regular de despachos desde el golfo Pérsico.

Especialistas del grupo financiero ING señalaron que el mercado se encuentra "descontando una prima de riesgo significativa, dada la volatilidad de la situación", advirtiendo que solo una circulación de hidrocarburos sin imprevistos lograría reducir gradualmente los sobrecostos, escenario que por el momento resulta improbable. La persistencia de los incidentes armados ha consolidado la cotización de los crudos de referencia ampliamente por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares por barril.

En los Estados Unidos, los analistas de mercado anticipan un factor adicional de presión alcista sobre los valores. Según las proyecciones preliminares difundidas en la plaza norteamericana, los operadores esperan que los inventarios semanales de crudo y de productos refinados hayan experimentado una contracción, dato que terminaría de ajustar el equilibrio entre la oferta global golpeada por los conflictos bélicos y la demanda de las principales economías.

Con información de Reuters.