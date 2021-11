Biden insta a vacunarse contra el coronavirus ante el temor por la variante Ómicron

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió hoy a los habitantes de su país a vacunarse contra el coronavirus y a darse incluso dosis de refuerzo para protegerse de la nueva variante Ómicron, pero descartó más restricciones para tratar de impedir su llegada al país, que consideró inevitable.

"Tarde o temprano, vamos a ver casos de la variante Ómicron acá en Estados Unidos", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca.

"Vamos a luchar contra esta variante con acciones basadas en la ciencia y el conocimiento, no con caos y confusión", agregó el presidente, informó CNN.

"Hoy tenemos más herramientas para luchar contra esta variante que las que teníamos antes, desde vacunas a refuerzos y a vacunas para chicos", prosiguió.

"La mejor protección -ya sé que están cansados de oírme decir esto-, la mejor protección contra esta nueva variante o contra cualquier variante es vacunarse por completo", señaló.

Estados Unidos prohibió desde este lunes el ingreso de la mayoría de los viajeros de ocho países del sur de África, una medida criticada por muchos expertos en salud porque puede desalentar el reporte de nuevos casos por parte de otras naciones y porque es probable que la variante ya esté muy extendida.

El mandatario añadió que prevía "en este momento" nuevas restricciones de viaje ante la nueva variante Ómicron, reportada por primera vez por Sudáfrica la semana pasada.

"El grado de propagación tiene un impacto sobre la necesidad o no de restricciones de viaje. Pero no anticipo eso en este momento", declaró, argumentando que un veda de viajes puede ralentizar la difusión del virus pero no impedirla.

Con información de Télam