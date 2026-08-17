EEUU suspende obras de seguridad en un parque nacional en la frontera con México tras críticas

Por Ryan Patrick ​Jones

17 ago (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos suspendió las obras de seguridad fronteriza en el ‌Parque Nacional de Big ‌Bend, en Texas, informó el lunes un responsable, después de que el proyecto suscitó críticas de los dos partidos por su posible impacto en el paisaje y la fauna del parque.

A principios de este mes, los equipos de trabajo habían comenzado ​a despejar terrenos ⁠en el parque para construir carreteras e infraestructura ‌de seguridad fronteriza, lo que provocó protestas ⁠y demandas judiciales con ⁠el objetivo de detener las obras.

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"Anoche suspendí todas las actividades de construcción en ese parque hasta que pueda ⁠desplazarme allí para realizar una evaluación personal ​y hablar con algunas de las ‌partes interesadas", dijo el comisario ‌de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), ⁠Rodney Scott, en una publicación en redes sociales.

La CBP seguiría llevando a cabo labores de planificación y evaluación mientras las autoridades revisan el proyecto, ​agregó.

El presidente ‌Donald Trump ha defendido la construcción o el refuerzo de barreras en la frontera entre Estados Unidos y México como parte de sus políticas contra la inmigración.

Sin embargo, ampliar la ⁠infraestructura fronteriza hacia el parque, situado a unos 400 kilómetros al sureste de El Paso, se ha enfrentado a la oposición de las autoridades locales, los ecologistas y algunos republicanos de Texas.

Los republicanos controlan los tres poderes del Estado en Texas.

El senador republicano John Cornyn, de ‌Texas, ha instado a los responsables de Seguridad Nacional a consultar con los líderes locales y a reconsiderar las barreras propuestas en la región de Big Bend, argumentando que el accidentado terreno de la zona ‌ya constituye un elemento disuasorio natural.

La CBP dijo que tenía previsto construir carreteras, instalar tecnología de vigilancia y ‌levantar barreras para ⁠vehículos en el parque nacional, en lugar del muro de nueve metros de ​altura que se ha construido a lo largo de otras zonas de la frontera.

(Información adicional de Andrew Hay; Editado en español por Javier López de Lérida)