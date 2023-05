Ecuador: quieren vincular una polémica consulta popular ambiental a las elecciones anticipadas

El ente electoral propuso realizar ambos procesos el mismo día con el fin de optimizar los recursos. En el referéndum, que se iba a llevar a cabo en julio, la población decidirá sobre la explotación petrolera en una de las zonas de mayor concentración de biodiversidad del mundo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador propuso unificar la fecha de las elecciones presidenciales anticipadas y de la consulta popular sobre la explotación petrolera en un bloque del Parque Nacional Yasuní, que está ubicado en la Amazonía y es considerado una de las zonas de mayor concentración de biodiversidad del mundo. Según explicaron las autoridades electorales, la intención es "garantizar la participación política y optimizar los recursos técnicos y económicos", por eso, desde el pleno aprobaron solicitar a la Corte Constitucional (CC) la unificación de ambos procesos. Por su parte, el presidente, Guillermo Lasso, dará mañana su informe de gestión, se esperan nuevos cambios en el Gabinete y este martes firmó un nuevo decreto-ley, cuestionado por la oposición: la creación de zonas francas.

En sesión del Pleno, el CNE aprobó con cuatro votos a favor y una abstención el informe de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y la resolución sobre las Elecciones Presidenciales y Legislativas y Consulta Popular Yasuní 2023, informó el diario ecuatoriano El Comercio.

La consulta de Yasuní 2023 estaba prevista para el 23 de julio de 2023, pero ahora es probable que se lleve a cabo en el mismo día que la primera vuelta, el 20 de agosto, según el calendario tentativo anunciado por el CNE al iniciar el proceso eleccionario para elegir al nuevo binomio presidencial y los 137 integrantes de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral). La unificación de los dos procesos, según el comunicado del Consejo, "permitirá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de participación de los ciudadanos y sujetos políticos, y se cumpla con las políticas de optimización y austeridad del gasto público". Esos cargos estarán en funciones entre 2023-2025, es decir, para completar el mandato del presidente Lasso, interrumpido luego que implementara la herramienta de la "muerte cruzada" por la cual se cerró el Congreso y se convocó a elecciones anticipadas.

Según lo previsto, el CNE hará la convocatoria oficial a las urnas el miércoles para las elecciones anticipadas. A partir de entonces, las organizaciones políticas tendrán un plazo de 10 días para realizar elecciones internas. En tanto, la inscripción de candidaturas se dará del 4 al 10 de junio.

Consulta popular sobre explotación petrolera en Yasuni

La consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní es promovida hace una década por el colectivo Yasunidos, que busca mantener bajo tierra el crudo del bloque 43-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), la mayor reserva protegida del territorio nacional continental. En esa zona, de 1.682.000 hectáreas, se calcula que está bajo tierra el 18,3% de las reservas de petróleo probadas de este país suramericano, informó la agencia de noticias Sputnik.

La Iniciativa Yasuní-ITT fue un proyecto oficial del Gobierno del ex mandatario Rafael Correa, que condiciona el mantenimiento de la zona intangible decretada en 1998 en un sector del parque nacional con el propósito de no interferir en los territorios de pueblos originarios en la Amazonía ecuatoriana para mantener la reserva de la biosfera alejada de la explotación petrolera. Durante el gobierno de Correa se propuso condicionar una parte de la zona intangible amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al estado ecuatoriano bajo los criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales.

Nuevo decreto

Un día antes de su informe de Gabinete, el mandatario Lasso dio a conocer que firmó un nuevo decreto que consideró "clave para el desarrollo" del país, según anunció en sus redes sociales. Se trata de la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo. "Con esto, queremos atraer inversiones, que los sectores productivos lleguen a nuevos mercados, que se reduzcan los costos de producción y se generen más empleos. Tengo la convicción de que con esta normativa se abren nuevas oportunidades para los ecuatorianos", escribió en sus redes sociales el mandatario.

Al estar disuelta la Asamblea Nacional el presidente presentará su informe "ante la ciudadanía", en la Plataforma de Desarrollo Social, en Quitumbe, informó el portal El Comercio. "Explicará qué es lo que ha hecho y cuáles son las metas del Gobierno Nacional. En ese mismo día, sabrán el principio de alguno de los cambios que habrá en el Gabinete nacional, que se anunciarán el día de mañana", refirió Cucalón en Ecuador TV. Según el ministro, no importa el corto tiempo que le queda al Régimen porque "siempre las líneas tienen que ser refrescadas, recordemos que los ministros somos funcionarios de confianza. Se necesita un replanteamiento incluso en esta nueva etapa del Gobierno". Dijo que serán pocos cambios al principio y que eso ya está planificado.

Con información de Télam