A la espera de la decisión de la Corte Constitucional, anuncian calendario electoral

Tras la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente, Guillermo Lasso; el Gobierno se reacomodó y avanzó en la reforma tributaria. Desde el movimiento indígena, llamaron a la unidad y a un consejo ampliado.

Tras el cierre de la Asamblea Nacional dispuesta por el presidente, Guillermo Lasso, el Gobierno se acomoda y avanza con decretos -tal se lo avala la Constitución, luego de la implementación de la figura de la “muerte cruzada”- para las reformas que ya tenía previstas. Mientras, se espera la resolución de la Corte Constitucional por las demandas de inconstitucionalidad ante el accionar del mandatario para escapar al juicio político, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya avisó que tiene diseñado un cronograma electoral para los próximos meses. “Frente a la grave situación política del país y un escenario de dictadura de Lasso, llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional”, advirtió la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Aunque el calendario definitivo puede ser anunciado máximo hasta el 24 de mayo, según el plazo de siete días que la institución tiene para convocar a las elecciones presidenciales y legislativas, desde el CNE ya anunciaron el calendario provisorio cuya confirmación se espera para esta noche a partir de las 2h (hora Ecuador), reportó el portal El Comercio. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, fue la encargada de confirmar ante la prensa la información. Las fechas tentativas son: 20 de agosto para la primera vuelta; 15 de octubre para la segunda y, para noviembre, se espera que se lleve a cabo la toma de posesión de las nuevas autoridades Ejecutivas y Legislativas.

Para el proceso, mencionó que no habrá campaña de cambios de domicilios y que se usará el mismo padrón que se usó en las elecciones regionales de 2023. Es decir, que 13,45 millones de ecuatorianos serán llamados a votar. No obstante, también, hizo énfasis en que no hay presupuesto y que es probable que el 24 de mayo se abra el calendario electoral.

Lasso contra “el macabro plan” en su contra

“La decisión de disolver la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mi, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción, por la Corte Nacional de Justicia, y que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años de prisión”, aseguró Lasso en una entrevista con la CNN, luego de dar a conocer su decisión de cerrar el Congreso.

Lasso explicó que la activación de la muerte cruzada fue pensada por varias semanas, observando “una actitud belicosa de los opositores” que plantearon el juicio político en su contra. Afirmó que la aplicación del artículo 148 respeta la Constitución, porque es una facultad del presidente.

Gobernar por decreto

Una vez cerrada la Asamblea Nacional, el mandatario tiene la facultad de dictar leyes de urgencia económica, tal lo especifica el inciso 3 del artículo 148 y le corresponde a la Corte Constitucional (CC) realizar un control constitucional del decreto-ley.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, por su parte, dio a conocer que el Ejecutivo presentó a la CC la solicitud de dictamen sobre el decreto-ley en materia tributaria, "que beneficia a grandes capas medias de la población con el efecto de la deducción del impuesto a la renta", informó el portal El Comercio. "En las próximas horas, inmediatamente, se va a presentar, en relación a zonas francas", anticipó el ministro. Refirió que este decreto-ley tiene "una vital importancia para el factor productivo y comercial del país", aunque no profundizó en detalles.

Entre otros puntos, la medida, implica cambios en el Impuesto a la Renta, así como el IVA para espectáculos, que podrían ya aplicarse desde este año. Además contempla un aumento de los gastos deducibles anuales, que podrá ser de hasta 15.294 dólares (unos 14.102 euros) dependiendo del número de cargas familiares. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en Ecuador existen 341.000 contribuyentes que pagan impuesto a la renta. También, crea una tasa del 15 % de impuesto a la renta para las casas de apuestas deportivas.

Lasso, ya había implementado una reforma, que recibió después la negativa de la Asamblea Nacional, pero el presidente mantuvo la norma al vetar de manera integral la disposición del Legislativo.

El Gobierno también tenía pendiente por enviar a la Asamblea el proyecto de reformas laborales, cuyo diálogo sobre este tema con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) quedó pausado antes de las protestas de junio del 2022. En esa línea, Cucalón dijo que la materia laboral "exclusivamente puede ser que no esté circunscrito en lo económico". Aseguró, en tanto, que el Ejecutivo está tomando las medidas jurídicas correspondientes. "No queremos dar un paso en falso. Esa reforma es muy importante, el país necesita empleo y oportunidades. Puede ser un poco complejo que se limite al tema económico urgente", estimó.

La defensa ante la OEA

Ecuador defendió este 16 de mayo de 2023 ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la decisión del Lasso, de decretar la disolución de la Asamblea Nacional y convocar elecciones generales anticipadas en medio de un juicio político en su contra. “Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, afirmó el representante alterno de Ecuador ante la OEA, Marco Vicente Ponce.

En una sesión ordinaria en la que se discutieron diversos temas del día, el representante ecuatoriano solicitó tomar la palabra para leer un comunicado de la Presidencia de su país en el que afirmó que “esta es la mejor decisión posible" y que abre "el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad» y permite al Gobierno «centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas”.

La palabra de la CONAIE

Tras la derrota en las elecciones regionales de febrero, la Conaie se levantó de la mesa de negociación para concretar diversas demandas. El actor social más poderoso, con mayor capacidad de movilización y de presión popular en el país. Ahora, hizo un llamado a "mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional" y anunció la realización de una Consejo ampliado extraordinario para analizar la situación y tomar decisiones colectivas en un escenario que catalogaron de "dictadora" y "autogolpe".