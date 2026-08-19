Dramático accidente de un helicóptero: murió un funcionario internacional y otras seis personas

Un helicóptero ecuatoriano se estrelló en Kenia este miércoles a la mañana. Murieron siete personas, entre ellos el jefe de la Inteligencia de Ecuador Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihand Vasconez, que estaban de vacaciones en el país africano. Los otros cinco tripulantes eran personas de nacionalidad estadounidense, cuyas identidades aún no fueron confirmadas.

El accidente ocurrió pasadas las 9 de la mañana, cuando la aeronave se trasladaba desde la Reserva Natural de Loisaba hacia la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu. La aeronave era un Eurocopter EC130 B4 y se estrelló cerca del monte Ololokwe, una zona turística ubicada a unos 350 kilómetros al norte de Nairobi.

Accidente aéreo en Kenia: cómo fue y qué se sabe

El helicóptero era propiedad de la empresa local Lady Lori Helicopters y realizaba un vuelo chárter para transportar a huéspedes de la compañía de viajes &Beyond. La firma confirmó que la aeronave se accidentó durante el recorrido y ya iniciaron una investigación para determinar las causas.

De acuerdo con medios locales, el aparato cayó en una zona rocosa y empinada del monte Ololokwe, un lugar frecuentado por turistas y senderistas. La dificultad del terreno complicó las tareas para llegar hasta el sitio donde quedó la aeronave.

La Cruz Roja de Kenia informó que sus equipos de emergencia participaron de un operativo conjunto con otras agencias para acceder al lugar del accidente. Además, Tropic Air Kenya, una empresa dedicada a los safaris, envió dos helicópteros para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate. Todavía no se sabe qué provocó la caída del helicóptero.

Quiénes son las víctimas del accidente

Entre los fallecidos se encuentra Michele Sensi-Contugi, jefe del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y una persona cercana al presidente Daniel Noboa. El funcionario se encontraba de vacaciones en África junto a su esposa, Stephany Hollihand Vasconez, una reconocida diseñadora ecuatoriana de 42 años.

La muerte de ambos fue confirmada desde Ecuador. El ministro de Infraestructura ecuatoriano, Roberto Luque, fue quien confirmó la noticia y dio su pesar por la tragedia en redes sociales. "Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany", escribió el funcionario. El presidente Noboa todavía no prestó declaraciones al respecto del siniestro.

Cinco ciudadanos estadounidenses murieron en el helicóptero

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que cinco de sus ciudadanos murieron en el accidente ocurrido en Kenia. Un portavoz del Departamento de Estado informó que la Embajada estadounidense en Nairobi se encontraba en contacto con las autoridades locales para seguir de cerca la investigación.

Entre los fallecidos también estaba José Alberto Suárez, de 55 años, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida. El ejecutivo dirigía desde 2024 las repetidoras de Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples.

Telemundo expresó su conmoción por la muerte de Suárez y lo recordó como "un colega destacado, comprometido con sus equipos de trabajo y con las comunidades a las que prestaban servicio sus cadenas".