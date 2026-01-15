Trump amenaza con sacar el Ejército a la calle para reprimir protestas en Minnesota

Mientras aumentan las denuncias de detenciones violentas en las calles, autos y hogares por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en distintas ciudades de Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó este jueves con imponer la Ley de Insurrección en Minnesota para poder desplegar al Ejército y la Guardia Nacional. También trató de "políticos corruptos" a las autoridades de ese distrito por no avanzar sobre las protestas contra su fuerza anti-inmigratoria, que hace una semana asesinó a una mujer estadounidense y recientemente hirió de bala a un hombre venezolano.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley ni impiden que los agitadores profesionales e insurrectos ataquen a los Patriotas de ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese otrora gran estado. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió Trump en Truth Social.

Con este mensaje, el mandatario republicano amenazó con instaurar una ley que le permitirá a la Casa Blanca desplegar el ejército para sofocar disturbios en caso de emergencia, algo utilizado en casos extremos. Sin la Ley de Insurrección, la Guardia Nacional y otros efectivos militares tienen prohibido realizar tareas policiales de vigilancia y detención a civiles. Su último antecedente fue durante protestas en Los Ángeles en 1992, cuando la implementó George W. Bush. Esa crisis terminó con más de 60 muertos y miles de heridos.

Otro herido de bala durante un operativo

La amenaza de Trump se dio horas después de que un agente de la fuerza anti-inmigratoria dispare contra un hombre y lo hiera en una pierna durante un intento de arresto en Minneapolis. Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., el agente de ICE usó su arma porqu, sostuvo, el hombre, a quien describieron como "extranjero ilegal", se resistió a ser detenido y agredió al oficial. "Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres personas, el oficial disparó tiros defensivos", argumentaron las autoridades.

Al conocerse el hecho, manifestantes se concentraron en el lugar para exigir la identificación del agente que disparó. Decenas de oficiales se acercaron para disuadir la protesta con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes respondían con piedras y fuegos artificiales, según la agencia AP.

El hecho ocurrió en la misma ciudad donde hace una semana se realizó otro procedimiento similar que terminó con la vida de Renee Good, una mujer de 37 años asesinada a disparos dentro de su vehículo en Minneapolis. Desde entonces, cada vez se conocen más imágenes en redes sociales de agentes de ICE arrestando a mujeres, niños y hombres en distintos operativos, incluidos retenes a automóviles, cacheos y allanamientos en domicilios.