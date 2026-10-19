Disturbios en Francia ponen de manifiesto la "lenta agonía" de los últimos meses de Macron

La peor ola de violencia civil que ha registrado Francia en los últimos años ha sumido los meses finales de la presidencia de Emmanuel Macron en una agitación sin precedentes. El escenario expone la pérdida de margen de maniobra de un Poder Ejecutivo que pugna por contener el descontento social acumulado con escasos recursos económicos, un capital político sumamente desgastado y un control frágil sobre el orden público. Las movilizaciones del sábado, que derivaron en comercios saqueados, edificios incendiados e instituciones públicas vandalizadas, le plantean al mandatario el desafío más complejo de su gestión frente a una sociedad que reclama mayor asistencia a un Estado que no está en condiciones de financiarla.

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A diferencia de las protestas de los "chalecos amarillos" en el período 2018-2019, cuando el Gobierno logró descomprimir la tensión mediante desembolsos multimillonarios, las arcas públicas francesas y un Parlamento fragmentado restringen cualquier respuesta asistencial. Dirigentes de su propio espacio político han comenzado a cuestionar abiertamente el rumbo oficial, atribuyendo el estancamiento institucional a la decisión de disolver el Parlamento en 2024. Al respecto, el exdiputado oficialista Loïc Kervran manifestó a través de redes sociales que "el final de este mandato es una lenta agonía", añadiendo que "el presidente paralizó el país con su absurda decisión de disolver el Parlamento en 2024" por lo que "podría decirse que es la peor decisión de la historia de la Quinta República".

El clima de inestabilidad fortalece la posición de la referente de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, posicionada como favorita en las proyecciones para las elecciones presidenciales de 2027. La extrema derecha capitaliza tanto el malestar por el deterioro en el nivel de vida como las demandas de seguridad pública. Frente a este panorama, el exlegislador Jean-Baptiste Moreau evaluó ante la prensa internacional que "Le Pen ya no necesita gastar dinero en campaña; no solo tiene el camino despejado ante sí, sino que es una autopista de seis carriles". La propia dirigente difundió un mensaje grabado donde catalogó a la administración actual como un poder en desmoronamiento, postulándose para reestablecer el orden.

Posteriormente, el discurso ofrecido por Macron no incluyó medidas concretas ni la declaración del estado de emergencia, mientras continuaban los desmanes en barrios acomodados de París y el primer ministro Sébastien Lecornu decretaba toques de queda locales. La respuesta oficial cosechó severos reparos del ex primer ministro Édouard Philippe, quien expresó que "señor presidente, le escuché anoche; hubiera preferido, al igual que millones de franceses, decisiones e iniciativas para restablecer el orden", concluyendo que "nuestro país necesita que se le dirija". En paralelo, sondeos recientes ubican al dirigente de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon disputando la clasificación al balotaje, un cuadro que según analistas afianzaría las probabilidades electorales de Le Pen.

La crisis institucional impactó de lleno en los mercados financieros internacionales ya que los analistas advirtieron que la persistencia de la violencia añade una prima de riesgo político en momentos donde Francia afronta cuestionamientos por su volumen de deuda soberana y las dificultades para reducir su déficit presupuestario. El jefe de Estado quedó posicionado en un complejo dilema entre la exigencia de austeridad reclamada por los mercados de bonos y las demandas de mayor gasto social planteadas en las calles.

Pese a los reclamos de la oposición para que suspendiera sus compromisos internacionales, Macron viajó este lunes a Kuwait en el marco de una gira por el Golfo destinada a asegurar la provisión de combustibles. La actividad diplomática incrementó los cuestionamientos de sus detractores, quienes cuestionaron la desconexión del mandatario tras la difusión de imágenes asistiendo a un concierto de Céline Dion junto a su esposa Brigitte horas antes de los disturbios. Ante la gravedad del estancamiento, algunos exaliados evalúan abiertamente la conveniencia de un apartamiento previo a la culminación formal del mandato. Moreau, tras mantener una conversación directa con el mandatario, concluyó que "no quiere rendirse, no es propio de su carácter; pero es lo que debería hacer por el país".

Con información de Reuters