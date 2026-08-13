Defensa en caso Charlie Kirk dice que autor de disparos no debería ser condenado a muerte

FOTO DE ARCHIVO: El acusado Tyler Robinson asiste a una audiencia por el tiroteo mortal del activista conservador Charlie Kirk en Provo.

​El hombre de Utah juzgado por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk no debería enfrentarse a ‌la pena de muerte ‌porque alcanzó a su "objetivo previsto" y no puso en peligro a nadie más, afirmaron esta semana los abogados defensores.

Los abogados de Tyler Robinson, de 23 años, expusieron sus argumentos en contra de la pena de muerte en un escrito judicial presentado antes de la audiencia del 1 ​de septiembre, en ⁠la que un juez podría decidir si hay pruebas ‌suficientes para justificar el juicio contra el antiguo ⁠aprendiz de electricista.

La fiscalía solicita ⁠la pena de muerte para Robinson, alegando que, a sabiendas, puso en riesgo la vida de otras personas al disparar ⁠a Kirk ante miles de personas en una universidad ​de Utah.

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El caso es una prueba ‌muy seguida de cómo afronta Utah ‌el presunto asesinato político de un aliado cercano ⁠del presidente Donald Trump.

Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, durante uno de sus característicos debates en ​el campus, ‌en los que retaba a los estudiantes a "demostrar que se equivocaba" sobre temas que iban desde la discriminación positiva hasta la inmigración.

En un escrito judicial presentado esta semana, los abogados de Robinson argumentaron ⁠que el único disparo que mató a Kirk no creó la "alta probabilidad" de muerte para otras personas que exige la legislación estatal como factor agravante que justifique la pena de muerte.

"El Estado no ha establecido, ni puede establecer, causa probable que respalde el agravante de que el disparo creara a sabiendas ‌una 'alta probabilidad' de muerte para otra persona a partir de un único disparo realizado con un rifle de alta potencia y con mira telescópica desde una posición elevada en una azotea, que alcanzó al objetivo previsto", escribieron los abogados defensores.

La ‌fiscalía sostiene que Robinson puso a otras personas en riesgo de muerte a sabiendas al disparar el rifle de su abuelo ‌desde un "puesto de ⁠francotirador" situado por encima de la multitud, y que cargó cuatro cartuchos por si fallaba ​el primer disparo.

Robinson aún no se ha pronunciado sobre los cargos en este caso.

Con información de Reuters