A pocos metros de la Plaza de la Concordia, donde la Revolución Francesa levantó la guillotina, París será este sábado 21 de noviembre escenario de un encuentro inédito. En el Teatro de la Concordia, sala municipal de la avenida Gabriel, se celebrará entre las 11.30 y las 18.30 la primera Cumbre de París contra la Oligarquía Internacional, una jornada que reunirá a economistas, investigadores, dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas y activistas de varios continentes.

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La iniciativa partió del Observatorio Internacional de la Fiscalidad, el centro de investigación que dirige Gabriel Zucman, y cuenta como coorganizadores con la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT) y el PSE Stone Center de la Escuela de Economía de París. La Ciudad de París, gobernada por el socialista Emmanuel Grégoire, respalda el evento.

La convocatoria para la Cumbre en París.

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Un cartel de premios Nobel

La lista de participantes anunciados funciona como una declaración política en sí misma. Estarán los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Esther Duflo; Thomas Piketty, que fue director de tesis de Zucman; la economista Julia Cagé, especialista en medios; la india Jayati Ghosh; el historiador Pierre Rosanvallon; la alemana Isabella Weber, conocida por sus trabajos sobre el control de precios; la ensayista canadiense Naomi Klein y Sophie Binet, secretaria general de la CGT, la principal central sindical francesa.

A ellos se suman figuras que vienen del otro lado de la barrera: Abigail Disney, heredera del imperio del entretenimiento, y la austríaca Marlene Engelhorn, heredera del grupo químico BASF, que reclaman que se grave a quienes son como ellas. Engelhorn llegó a confiar a un consejo ciudadano el reparto de 25 millones de euros de su herencia. También estará Gary Stevenson, ex trader británico convertido en divulgador de la desigualdad. Según reveló el portal Político en septiembre, Zucman invitó además a Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque el programa oficial no confirma su presencia.

Tres frentes de batalla

La jornada se organiza en torno a tres grandes debates. El primero, sobre inteligencia artificial (IA), planteará la necesidad de una "propiedad universal de los saberes" frente a un puñado de corporaciones que se apropian del conocimiento acumulado por la humanidad. El segundo apunta a "liberar el debate público de la influencia de los multimillonarios", en un momento en que la compra de medios y plataformas por grandes fortunas se volvió un rasgo de época. El tercero, sobre fiscalidad, buscará herramientas para "combatir la secesión de los ultrarricos", esa élite que se desentiende de las obligaciones comunes. Alrededor de esos ejes habrá proyecciones, encuentros con el público, una librería y firmas de libros. La entrada cuesta entre 8 y 15 euros, con reserva previa.

La cumbre coincide con la publicación, este viernes, de Contre l'oligarchie internationale. Le Manifeste de Paris (Contra la oligarquía internacional. El Manifiesto de París, Seuil), un texto colectivo dirigido por Zucman y firmado, entre otros, por Daron Acemoglu, Rutger Bregman, Nancy Fraser, Axel Honneth, Mariana Mazzucato, Emmanuel Saez y Lea Ypi. La tesis central es que la concentración extrema de la riqueza se convirtió en una cuestión política de primer orden y que hace falta una internacional democrática para enfrentarla. "Los multimillonarios amenazan nuestras democracias", advirtió Zucman este jueves en France Inter.

La revancha de la "tasa Zucman"

Para el economista, la cita parisina tiene sabor a revancha. Su propuesta de un impuesto mínimo anual del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros, que alcanzaría a unos 1.800 hogares, fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2025, bloqueada por el Senado en junio y rechazada nuevamente por los diputados en octubre de ese año, durante el debate presupuestario. En el camino, Bernard Arnault, dueño de LVMH y primera fortuna de Francia, lo acusó de querer destruir la economía del país.

El calendario no es casual. La cumbre llega en pleno examen del presupuesto 2027 y a pocos meses de una elección presidencial en la que los organizadores quieren instalar la justicia fiscal en el centro de la campaña. La medida ya forma parte del arsenal de la izquierda: insumisos, socialistas, comunistas y ecologistas la votaron en la Asamblea, el PS la reactivó en su contrapresupuesto y Los Ecologistas de Marine Tondelier la inscribieron en su programa para 2027.

La inquietud llegó a la cúpula empresaria. Este martes, Jean-Luc Mélenchon, candidato de La Francia Insumisa, cenó en París con 13 grandes patrones del club Entreprise & Cité, entre ellos Bernard Arnault y Patrick Pouyanné, de TotalEnergies, preocupados ante la posibilidad de que llegue al ballotage. El líder insumiso había advertido que no resignaría nada de su programa.

Gabriel Zucman.

En un reportaje reciente del semanario Le Nouvel Obs, Zucman sostiene que “los ultra ricos, es decir, unas 3.500 familias en todo el mundo que poseen un patrimonio superior a los mil millones de dólares, según la revista Forbes, son personas que, gracias a su fortuna, influyen en la ideología dominante al adquirir medios de comunicación, periódicos, emisoras de radio y redes sociales. Se trata de una fracción minúscula de la población —una millonésima parte de la población mundial—, pero su poder no deja de crecer”. Y agrega: “En 1987, estos ultrarricos poseían el equivalente al 3 % del PIB mundial; hoy en día disponen de una fortuna equivalente al 17 % del PIB mundial. Esta comparación da una idea de su capacidad para influir en la economía, recurrir a consultoras de presión, financiar elecciones y partidos políticos, crear think tanks para situar sus intereses en el centro del debate público, etc. La concentración de la riqueza es tal que estos multimillonarios suponen una amenaza para nuestras democracias”.

El antecedente más reciente no es alentador. El 3 de noviembre, los votantes de California rechazaron la Proposición 40, un impuesto único del 5% sobre unos 200 multimillonarios, que Zucman había defendido activamente. El "no" se impuso por 52,8% contra 47,2%, tras una campaña en la que los multimillonarios gastaron 378 millones de dólares para frenar la iniciativa. El cofundador de Google Sergey Brin aportó 102 millones y se mudó a otro estado. Pocas veces la tesis de que la riqueza extrema se traduce en poder político encontró una ilustración tan nítida.

El espejo argentino

Lo que se discute en París debería resonar con fuerza en Buenos Aires. Mientras en Europa crece el reclamo para que los más ricos paguen más, el gobierno de Javier Milei hizo el camino inverso: redujo el impuesto a los Bienes Personales con el paquete fiscal de 2024 y sostiene que los impuestos son un robo. Su alianza con Elon Musk, el hombre más rico del planeta y dueño de la red X, encarna además la fusión entre poder económico, tecnológico y mediático que la cumbre se propone desarmar.

La Argentina conoció, sin embargo, el camino opuesto. En 2020, en plena pandemia del Covid-19, el Congreso aprobó el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que se aplicó una sola vez a patrimonios superiores a 200 millones de pesos. Aquella experiencia, que Milei presenta como confiscatoria, es la misma lógica que hoy defienden en París algunos de los economistas más citados del mundo.

El sábado, en la Concordia, no habrá guillotinas. Pero la pregunta que flotará en la sala es la misma que atravesó la historia de esa plaza: quién manda, en nombre de quién y con qué legitimidad. La respuesta, por ahora, la siguen escribiendo los multimillonarios.