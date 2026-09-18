Cuándo son las elecciones a presidente en Brasil 2026: la fecha confirmada (Foto: AFP)

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en las elecciones generales de Brasil a comienzos de octubre. La ciudadanía deberá acercarse a las urnas para elegir a su nuevo presidente y vicepresidente, además de renovar parte del Congreso y gobiernos estaduales.

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Cuándo son las elecciones de Brasil: el detalle del cronograma electoral

Las elecciones presidenciales serán el próximo domingo 4 de octubre y hay seis candidatos en la carrera por la Presidencia aunque, de acuerdo a las últimas encuestas, la intención de voto está encabezada por el actual presidente Lula da Silva y el ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro y senador.

Si ningún candidato logra superar más del 50% de los votos válidos, los dos presidenciales más votados competirán en una segunda vuelta el domingo 25 de octubre, según determina el Tribunal Superior Electoral (TSE) del país.

La primera vuelta de las elecciones de Brasil será el 4 de octubre

¿Qué se vota en las elecciones de Brasil 2026?

Además de elegirse el nuevo presidente y vicepresidente, los brasileños deberán renovar parte del Congreso. Deberán elegir a sus candidatos para:

Renovar la Cámara de Diputados, las 513 bancas.

Dos tercios del Senado, 54 de 81 senadores.

Elegir 27 gobernadores.

Se renuevan más de mil escaños en las asambleas estatales.

Elecciones de Brasil 2026: quiénes son los principales candidatos

Además de la candidaturas de Lula da Silva por el Partido de los Trabajadores y de Flavio Bolsonaro por el Partido Liberal, hay otros candidatos:

Augusto Cury , médico psiquiatra del Partido Avante, se presenta como la tercera vía.

, médico psiquiatra del Partido Avante, se presenta como la tercera vía. Renan Santos , empresario y activista libertario del Partido Missão.

, empresario y activista libertario del Partido Missão. Ronaldo Caiado , exgobernador de Goiás y líder del Partido Socialdemócrata (PSD).

, exgobernador de Goiás y líder del Partido Socialdemócrata (PSD). Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais del partido NOVO.

La contienda presidencial brasileña es liderada por 2 candidatos: el actual presidente “Lula” da Silva (Partido de los Trabajadores – PT), quien busca su cuarto mandato, y el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal – PL), hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), quien cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por 5 delitos (incluido liderar una organización criminal que intentó un golpe de Estado en 2023).