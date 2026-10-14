El petróleo subió e Irán admitió que busca encarecer el crudo para influir en las elecciones de EE.UU.

Los precios internacionales del petróleo registraron un nuevo incremento, impulsados por un ataque de las fuerzas hutíes contra las instalaciones de la petrolera estatal Saudi Aramco y la admisión por parte de funcionarios iraníes de que aplican nuevas tácticas de agresión marítima para sostener elevados los valores de los combustibles e incidir en las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

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En las negociaciones de la jornada, los futuros del crudo Brent aumentaron 14 centavos hasta ubicarse en 105,83 dólares el barril, mientras que el indicador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 57 centavos para cotizar a 94,71 dólares. Durante las primeras horas del día, ambos contratos habían trepado más de un dólar, permitiéndole al WTI tocar un pico máximo de más de dos semanas al alcanzar los 95,41 dólares.

La escalada bélica en la región sumó un episodio crítico al confirmarse una agresión contra la estructura administrativa de la mayor petrolera de Oriente Medio. El grupo hutí, alineado con Teherán, atacó un edificio perteneciente a Saudi Aramco en la ciudad de Dhahran, generando un incendio de alcance limitado, según precisó el Ministerio de Energía de Arabia Saudita. La acción militar se enmarca en la serie de ofensivas lanzadas con misiles balísticos y drones durante la última semana en represalia por el respaldo saudí al gobierno yemení. En ese contexto, el aeropuerto internacional de Riad sufrió cuatro impactos, incluyendo un bombardeo registrado el sábado que dejó un saldo de 13 personas muertas.

A la par de las embestidas terrestres, la tensión en las rutas de abastecimiento sumó el hundimiento de una embarcación comercial en el sur del estrecho de Ormuz. Un buque portacontenedores se fue a pique tras impactar contra una mina naval y prenderse fuego, según reportó la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán, un día después de que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido confirmara que otro portacontenedores y un petrolero habían sido alcanzados por proyectiles no identificados. Al evaluar el escenario operativo, el analista de UBS, Giovanni Staunovo, explicó que "los ataques a buques que cruzan el estrecho de Ormuz y los ataques militares entre Arabia Saudita y los hutíes están respaldando los precios, ya que los actores del mercado siguen preocupados por la disminución de las exportaciones petroleras en la región".

El elemento de mayor impacto geopolítico estuvo dado por el reconocimiento explícito de las autoridades de Teherán sobre las maniobras militares en el golfo Pérsico. Representantes del gobierno iraní confirmaron haber iniciado nuevas tácticas ofensivas hace diez días para interferir con el tráfico marítimo, buscando conscientemente presionar la cotización del petróleo antes de los comicios estadounidenses del próximo 3 de noviembre, donde el oficialismo busca contener el valor de las naftas. Sobre la postura expuesta por la administración iraní, Priyanka Sachdeva, especialista de la firma Phillip Nova, señaló que "el hecho de que las autoridades iraníes admitan abiertamente que están socavando los esfuerzos de Estados Unidos por mantener los precios del petróleo bajo control dice mucho de las verdaderas intenciones que se esconden tras las llamadas conversaciones de paz".

Con información de Reuters