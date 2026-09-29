Petróleo se estabiliza mientras inversores se centran en la oferta en Medio Oriente

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Los precios internacionales del petróleo operaron con relativa estabilidad en los principales mercados globales, en una jornada donde los inversores ponderaron la paulatina recuperación del suministro en Medio Oriente frente a la persistente incertidumbre bélica derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pese al leve respiro en las cotizaciones diarias, los valores del barril se encaminar a cerrar un mes marcado por pronunciadas alzas debido a los sobrecostos logísticos y a la tensión geopolítica sin resolver.

En las operaciones matutinas, el barril de Brent para entrega en noviembre cedió 24 centavos (0,23%) para ubicarse en 105,04 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos restó 36 centavos (0,36%) y cotizó a 92,24 dólares. A pesar de estos ligeros retrocesos, ambos indicadores referenciales acumulan ganancias mensuales sustanciales, proyectando un incremento cercano al 16% para el Brent y del 8% para el WTI en el balance de septiembre.

La contención en la escalada de precios responde en gran medida al incremento de los volúmenes exportados por los principales productores de la región. Según datos preliminares de la consultora Kpler, los envíos de petróleo crudo desde Medio Oriente alcanzaron los 12,8 millones de barriles diarios en septiembre, el volumen más alto registrado desde febrero, impulsado fundamentalmente por mayores despachos desde Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, los especialistas advierten que la salida de estos cargamentos no implica una normalización plena del mercado. El analista de KCM Trade, Tim Waterer, explicó que la dinámica comercial continúa condicionada por esquemas de distribución más complejos al señalar que "se está perfilando un panorama más claro del aumento de los volúmenes de exportación que salen del golfo Pérsico, pero gran parte de ese incremento sigue dependiendo de soluciones alternativas, como los trasvases de barco a barco". En ese sentido, el especialista remarcó que "esos métodos son menos eficientes y más costosos que las operaciones normales, razón por la cual los precios del crudo siguen altos".

A la par de las variables operativas de la industria petrolera, los operadores financieros observan con cautela los intentos de negociación política para frenar las hostilidades. En las últimas horas, representantes de Estados Unidos y de Irán mantuvieron reuniones por separado con mediadores internacionales en un esfuerzo por alcanzar una vía de salida tras siete meses de enfrentamientos armados en la región.

Sin embargo, las perspectivas de una resolución inmediata volvieron a opacarse luego de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien desmintió rotundamente haber ofrecido concesiones al régimen iraní para destrabar el conflicto. El mandatario rechazó los reportes de prensa que señalaban una supuesta predisposición de Washington a flexibilizar las sanciones económicas y desbloquear fondos congelados a cambio de compromisos concretos en el programa nuclear de Teherán, confirmando que la postura de la Casa Blanca se mantendrá inflexible en la negociación.

Con información de Reuters