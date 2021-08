El dramático relato del embajador argentino en Afganistán

Leopoldo Sahores se refirió a la situación tras el golpe del régimen talibán y su vuelta al poder luego de 20 años de ocupación de EE.UU.

El Embajador argentino en Pakistán y Afganistán, Leopoldo Sahores, se refirió a la situación tras el golpe del régimen talibán y señaló que "la decisión de sacar a los argentinos de Afganistán se tomó ante el caos por la toma de Kabul por parte del talibán".

En diálogo con El Destape Radio, el diplomático advirtió que "a partir del domingo todo se precipitó pero desde la semana pasada habíamos contactado a un argentino que estaba en Afganistán" y puntualizó que "no quedan argentinos" en el país de Medio Oriente.



"Hoy en Afganistán todavía no hay un gobierno formado. Hay un gobierno de facto, los mandos militares que estaban en Qatar volvieron a Kabul", señaló del mismo modo. "Hay negociaciones entre los talibanes y el ex gobierno para acercar posiciones", resaltó Sahores. Del mismo modo comentó que "los talibanes tratan de mostrar mensajes conciliadores, que no van a perseguir minorías y van a respetar a las mujeres".

"No hay reconocimiento de ningún país del talibán como nuevo gobierno de Afganistán", resaltó el Embajador. Además indicó que "hasta que no tengamos de parte del talibán señales más claras de negociación y de un gobierno más democrático los pronósticos son agoreros".

"La posición argentina es que en Afganistán se respeten los Derechos Humanos", resaltó. "Vamos a estar atentos a la decisión de la comunidad internacional respecto del reconocimiento del gobierno talibán y ahí tomaremos una decisión", concluyó.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar el “caos”. Además, reconoció que los talibanes no cooperan para permitir que los norteamericanos saquen del país a sus colaboradores afganos.

“La idea de que podía haber habido alguna forma de salir sin que se desatara el caos, no sé cómo habría podido ocurrir eso”, afirmó Biden en una entrevista con la cadena ABC News. El jefe de Estado Biden aseguró que los talibanes están colaborando con la evacuación de ciudadanos estadounidenses y extranjeros de Kabul, pero remarcó que las fuerzas estadounidenses tienen “dificultades” para sacar del país a los aliados afganos.