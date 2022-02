Uruguay elimina el pase sanitario para eventos al aire libre

Lo confirmó el ministro de Salud Pública de Uruguay que, además, dio a conocer la anulación del aforo en espacio cerrados.

El ministro de Salud Pública uruguayo, Daniel Salinas, anunció la eliminación del pase sanitario para eventos al aire libre y, además, también dio de baja la disposición del aforo al 100% para actividades en espacios cerrados para los asistentes que tengan vacunación completa.

La cartera sanitaria "recomienda permitir el desarrollo al aire libre de todo tipo de actividad, con aforo 100% y sin control de vacunas (anti Covid-19)", anunció Salinas este mediodía en conferencia de prensa. El funcionario agregó que estos cambios entrarán en vigencia en 24 ó 48 horas y serán publicados en una nueva ordenanza oficial.

Además, el ministro de Salud anunció que quienes se contagien de Covid con tres dosis de la vacuna tendrán que aislarse durante cinco días, y no siete como hasta ahora. Por otro lado, también Salinas añadió que "no se va a pedir cuarentena o aislamiento" a niños y adolescentes "si están con vacunación completa" y presentan cuadros de Covid-19 positivo.

No obstante, aquellos alumnos que cuenten con una dosis, no estén vacunados o hayan pasado los 60 días de infección "podrán reintegrarse al día octavo de la última exposición, y no requiere de test". En el caso de los terciarios, no se pedirá cuarentena en ningún caso, aunque sí monitoreo de síntomas y consulta inmediata en caso de presentar síntomas.

En otro orden, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este miércoles que la cantidad de muertes por coronavirus en América disminuyó por primera vez en los últimos siete días, después de seis semanas de aumento sostenido desde la llegada de la variante Ómicron.



La OPS constató que la semana pasada el continente americano notificó 29.000 muertes derivadas de la enfermedad de coronavirus, es decir que hubo una reducción del 9% respecto de la semana previa.



Los números de contagios de Covid-19 también tuvieron un descenso en relación a la semana anterior, del 28%, tras registrar 2,2 millones de nuevos casos en la región, explicó Carissa Etienne, directora de la OPS, en conferencia de prensa desde Washington.