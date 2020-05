Qué países vuelven a abrir los aeropuertos y aceptar turismo internacional

En el contexto de que la pandemia de coronavirus ya infectó a más de 5 millones de personas, hay países que decidieron ir reabriendo sus fronteras e ir saliendo del confinamiento. En el caso de Europa, Italia presentó un plan para ir abriendo hasta los aeropuertos, lo mismo Islandia -uno de los países menos afectados por el virus- mientras que, en América Latina, República Dominicana seguirá los mismos pasos.

En Italia, el Gobierno anunció la apertura de comercios y lugares turísticos como la Basílica de San Pedro a partir del 3 de junio, día que también abrirá sus fronteras a los turistas, pero solo de la Unión Europea. De esta forma, además, se anula el aislamiento obligatorio de 14 días para los visitantes extranjeros que había impuesto previamente la península. Lo llamativo en Italia, que tome una decisión en esta línea, luego de presentar más de 200 mil contagios y 32 mil muertos.

En le caso de Croacia, la situación es distinta ya que es uno de los países que ha registrado uno de los números más bajos de víctimas en Europa. También fue uno de los primeros en flexibilizar su aislamiento y permite la entrada en el país sin restricciones si se hace por razones económicas o comerciales concretas, lo que incluye a los turistas. Su vecino, Eslovenia, ha suspendido también la cuarentena para todos los ciudadanos europeos que entren en el país.

En Grecia, las playas y el transporte interno ya están, así como monumentos arqueológicos como el Acrópolis de Atenas. El tráfico aéreo nacional también ha empezado a restablecerse esta semana, mientras que el internacional se irá ampliando gradualmente, según informó la agencia EFE. Por el momento, el aeropuerto de Atenas será el único en operar y se ha prorrogado hasta el 1 de junio la suspensión del tráfico aéreo comercial con España, Italia, Reino Unido, y Holanda. Pero un mes después, el país helénico permitirá la vuelta del turismo internacional, en pleno verano del hemisferio norte.

Otro país que no sufrió de lleno los daños de la pandemia fue Islandia. A partir del 15 de junio, abrirá sus fronteras a turistas que estén dentro de la Unión Europea y los que no. La condición es que los visitantes deberán hacerse un test de detección de coronavirus al llegar al aeropuerto. Si sale negativo no tendrán que permanecer dos semanas de cuarentena que de momento son obligatorias.

En Francia, en tanto, el Gobierno espera reabrir "el máximo posible" de sus zonas turísticas a partir del 21 de junio para dar comienzo a la temporada veraniega. El país vecino no impone cuarentena, pero sí lo hará durante 14 días a quienes entren de España.

Alemania, por su parte, tiene como objetivo eliminar las restricciones de viajes en el espacio Schengen a partir del 15 de junio. En este país, la implementación de la mayoría de las medidas adoptadas frente a la crisis corresponde a cada Land. Varios de estos Länder ya han suprimido los 14 días de aislamiento para ciudadanos procedentes de otros países de la UE y Reino Unido, así como a Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.

En Portugal, el país atraviesa la segunda fase de su desescalada y ha abierto colegios, museos y restaurantes con control de gente que ingrese al lugar. En tanto, el Gobierno confía en que “el retorno del turismo no está lejos” y algunos hoteles ya han reabierto sus puertas. Las playas tienen previsto recibir turistas a partir de junio. De momento, solo los territorios insulares de las Azores y Madeira han impuesto una cuarentena obligatoria de 14 días.

En el caso de Reino Unido, que contabiliza más de 240 mil contagios, adelantó que todos los visitantes que lleguen por tren, mar y aire al país deberán pasar por un confinamiento obligatorio de dos semanas. De momento, no hay fecha de comienzo de esta medida.

Mientras que en Suiza, el país mantiene sus puertas cerradas a la mayoría de los extranjeros. Las fronteras con Francia, Alemania y Austria (por las que siguen pudiendo pasar aquellas personas con permiso de trabajo en territorio suizo) serán reabiertas el 15 de junio.

En América Latina, República Dominicana fue el único país en anunciar que reabrirá los hoteles y los aeropuertos en la fase 4 de la desescalada, que se pondrá en marcha a partir del 5 de julio. Para la apertura de las playas públicas, habrá que esperar hasta el mes de agosto, siempre y cuando la pandemia esté bajo control en el país caribeño, el más afectado en la región: tiene más de 13 mil casos confirmados y 450 muertos, con una población de apenas 10 millones de habitantes.