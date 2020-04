La población mundial está alarmada por la pandemia generada a raíz del coronavirus. Todos los países han tomado diferentes medidas para palear la situación, aunque en algunos parece no tomarse total dimensión de la gravedad. Estados Unidos es uno de ellos, y de hecho se ha conocido la macabra forma que tiene de guardar los cadáveres de las víctimas del Covid-19.

En las últimas horas, los vecinos de Brooklyn, ciudad de Nueva York, alertaron a la policía sobre un fuerte hedor que provenía de diferentes camiones estacionados frente a una funeraria (llamada Andrew T. Checkley). Los mismos estaban en la vía pública, y las autoridades se dirigieron hacia ellos para chequear qué estaba ocurriendo.

Al abrirlos, se encontraron con decenas de cuerpos en descomposición. Unos encima de otros, guardados en bolsas para cadáveres. Según The New York Times, no se ha precisado cuántos de ellos han fallecido por el virus que irrumpe a lo largo y ancho del planeta, aunque sí se ha reconocido que la pandemia ha generado presión en las casas funerarias.

Son 14.000 (aproximadamente) los fallecidos por coronavirus en el país norteamericano, y los cuerpos van a los establecimientos funerarios donde ya no se da abasto y se llegan a tomar medidas extremas y macabras como la relatada en los párrafos anteriores.

Algunas funerarias han tomado la decisión de guardar los cuerpos en remolques refrigerados, mientras que otras convirtieron capillas en morgues temporales con su respectiva refrigeración. Claro está que lo ocurrido en Brooklyn no tuvo ninguna medida de seguridad presente, y de allí devino el bochornoso suceso.