Reino Unido endurece restricciones ante el temor por variante Ómicron

El primer ministro Boris Johnson anunció la vuelta al teletrabajo, uso obligatorio de mascarillas y la implementación del pase sanitario.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este miércoles nuevas restricciones contra la variante Ómicron del coronavirus, al tiempo que intentaba enfrentar la crisis política que generó una fiesta de Navidad supuestamente celebrada en Downing Street cuando estaba prohibido por la pandemia.

Desde este viernes las mascarillas volverán a ser obligatorias en todos los lugares interiores y el lunes se volverá al teletrabajo. También se impondrán pasaportes sanitarios para acceder a lugares como los clubes nocturnos.

Con 568 casos identificados en el país, y una cifra real "seguramente mucho mayor", "cada vez está más claro que el ómicron se propaga mucho más rápido" que variantes anteriores, explicó Johnson, en una conferencia de prensa donde tuvo que defender la credibilidad de su gobierno.

Horas antes el premier manifestó sentirse "furioso" y anunció que ordenó una investigación luego de la publicación de un video en el que funcionarios de su entorno bromean sobre celebrar una fiesta la Navidad pasada, violatoria de restricciones por el coronavirus.

Horas después, la exvocera de Johnson, principal protagonista del video, anunció su renuncia argumentando que no quería que su caso distrayera al Gobierno mientras lidia con el coronavirus, pero sin decir si hubo o no una fiesta. El video echó nafta al fuego tras días de versiones periodísticas y acusaciones de que funcionarios del Gobierno conservador habían incumplido las normas que debían respetar todos los demás habitantes del Reino Unido.

"Entiendo y comparto el enojo que hay en todo el país" sobre la presunta violación de las restricciones por el coronavirus por parte de funcionarios designados de la residencia oficial del primer ministro, dijo Johnson ante el Parlamento. "Yo también me puse furioso al ver el video. Me disculpo sin reservas por la ofensa que ha causado en todo el país y me disculpo por la impresión que da", agregó ante los diputados de la Cámara de los Comunes, informó la cadena BBC.

Durante días, la oficina del premier había rebatido informes de que funcionarios del entorno de Johnson celebraron una fiesta en diciembre de 2020 -con vino, comida, juegos e intercambio de regalos incluidos- cuando las restricciones sanitarias prohibían todo tipo de reuniones sociales. Según múltiples medios británicos, la fiesta tuvo lugar el 18 de diciembre, un día antes de que Johnson ajustara aún más las restricciones y prohibiera las reuniones de Navidad de familiares no convivientes.

El video, filmado el 22 de diciembre y difundido anoche por la cadena ITV, muestra a la entonces vocera de Johnson, la secretaria de prensa Allegra Stratton, bromeando sobre una fiesta prohibida en la residencia oficial del primer ministro en Londres, en la calle Downing Street.

Con 66 millones de habitantes, el Reino Unido es uno de los países más castigados de Europa por la Covid-19, con más de 145.500 muertos desde el inicio de la pandemia.

Con información de Télam