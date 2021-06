COVID: problemas cardíacos en jóvenes con las vacunas de Pfizer y Moderna

Lo confirmaron desde los Centros de Control de Enfermedades (CDC) tras un monitoreo en Estados Unidos. Fueron registrados casos de miocarditis y periocarditis en menores de 30 años. Cuál fue la recomendación de los especialistas respecto a estos episodios.

En el marco del plan de vacunación que lleva adelante Estados Unidos en donde ya más de 177 millones de personas recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, recientemente, los Centros de Control de Enfermedades (CDC), que monitorean la seguridad de las vacunas para detectar cualquier problema de salud que pueda aparecer después de la vacunación, informaron que desde abril del 2021 detectaron más de mil casos de inflamación cardiaca, conocida como miocarditis o pericarditis, en persona que recibieron la vacuna de ARNm, es decir Pfizer-BioNTech, y Moderna.

En este marco, desde los CDC notificaron de estos casos al Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS) de los Estados Unidos que si bien fueron infrecuentes, dados los cientos de millones de dosis de vacunas administradas, fueron informadas como efecto secundario posterior a la administración de una vacuna de ARNm contra el COVID-19, particularmente en adolescentes y adultos jóvenes. En tanto, la mayoría de los pacientes que recibieron atención respondieron bien al tratamiento y al reposo y se sintieron mejor rápidamente.

Cuáles fueron los casos de problemas cardíacos tras la vacuna Pfizer y Moderna

Según detallaron desde los Centros de Control de Enfermedades estadounidenses, los casos registrados corresponden principalmente a adolescentes y adultos jóvenes de 16 años de edad o más de sexo masculino. "Estos fueron más frecuentes después de la segunda dosis que después de la primera dosis de una de estas dos vacunas contra el COVID-19 y por lo general se presentaron pasados varios días de la vacunación contra el COVID-19 y luego pudieron reanudar sus actividades habituales de la vida diaria una vez que mejoran sus síntomas", aclararon.

Pese a estos cuadros, los CDC siguen recomendando vacunarse contra el COVID-19 a todas las personas de 12 años de edad o más, dado el riesgo de COVID-19 y las posibles complicaciones graves relacionadas. Por el contrario desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) no están de acuerdo con esta decisión teniendo en cuenta que en otros países del mundo sin no han sido vacunadas ni el 1 por ciento de las poblaciones de riesgo. Fue la directora científica de la organización sanitaria de la Naciones Unidas, Soumya Swaminathan, quien aseguró: “La razón para que OMS hoy -junio de 2021- esté diciendo que vacunar a los chicos no es una prioridad es porque los chicos pueden infectarse el coronavirus y pueden transmitir, pero tienen menor riesgo de desarrollar enfermedad severa comparado con los adultos mayores”.

"Eso es por qué empezamos a priorizar a la gente que debería ser vacunada cuando hay un suministro limitado de vacunas disponibles en el país", agregó. La funcionaria, en tanto, recomendó inmunizar al personal de salud que están en alto riesgo de exposición a la infección, las personas mayores, personas con enfermedades previas, que están en mayor riesgo de sufrir enfermedad severa, y empezar con esos grupos. "Proteger a ellos primero porque buscamos reducir las tasas de mortalidad que observamos globalmente hoy, y luego ir bajando gradualmente las edades hasta llegar a los chicos”, insistió.

Qué es la miocarditis y la pericarditis

La miocarditis se define como una enfermedad inflamatoria del músculo cardiaco y es una causa importante de insuficiencia cardiaca aguda, muerte súbita y miocardiopatía dilatada. Los virus son la causa de la mayoría de los casos de miocarditis o miocardiopatía inflamatoria y pueden inducir una respuesta inmunitaria causante de inflamación pese a haberse eliminado el patógeno. Otros agentes etiológicos causantes de miocarditis son los fármacos, las sustancias tóxicas o los trastornos autoinmunitarios.

En los últimos años, los avances de técnicas no invasivas como la resonancia magnética cardiaca fue de gran utilidad para respaldar el diagnóstico de miocarditis, pero los procesos tóxicos, infecciosos e inflamatorios, infiltrantes o autoinmunitarios se producen en las células, y solamente la biopsia endomiocárdica permite establecer la naturaleza del agente etiológico.

En tanto, la pericarditis es una afección en la que el pericardio, el saco que rodea el corazón, se inflama. Este saco está formado por dos capas delgadas de tejido con una pequeña cantidad de líquido entre ellas. El líquido evita que las capas se froten entre sí y provoquen fricción. El pericardio mantiene al corazón en su posición en el pecho y lo protege de infecciones

Cuáles son los principales síntomas de miocarditis o pericarditis tras la vacunación con Pfizer-BioNTech o Moderna