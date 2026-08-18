Arrancó el juicio contra Meta por adicción de menores y le exigen US$ 200.000 millones

Una amplia coalición bipartidista formada por 29 estados de Estados Unidos comenzó a exponer sus alegatos iniciales este martes en una corte federal de California contra el gigante tecnológico Meta Platforms, al que acusan de diseñar deliberadamente las redes sociales Facebook e Instagram para generar adicción en niños y adolescentes. En el arranque de un proceso judicial que podría cambiar de forma drástica el funcionamiento de las plataformas digitales a nivel global, los fiscales generales reclamaron sanciones civiles que podrían alcanzar los 200.000 millones de dólares, una cifra equivalente a unos tres años de ganancias netas de la compañía.

Los equipos jurídicos de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey lideran la acusación ante un jurado de ocho personas en la ciudad de Oakland. Durante las audiencias preliminares, los representantes estatales argumentaron que el algoritmo y las herramientas de diseño de las aplicaciones fueron estructurados para maximizar la permanencia de los usuarios jóvenes, sabiendo que esa dinámica provoca daños severos en la salud mental como cuadros de ansiedad, depresión grave e incluso episodios de suicidio, al tiempo que la empresa engañaba a las familias sobre la seguridad real de sus entornos virtuales.

En forma paralela, la demanda unificada de los 29 estados incluye denuncias por violación de leyes federales de privacidad al haber recopilado y utilizado sin autorización los datos personales de millones de menores de edad mientras interactuaban en las redes. Aunque el jurado emitirá un veredicto consultivo al término de las deliberaciones, la decisión final sobre la responsabilidad corporativa de Meta y las eventuales restricciones de diseño que deban aplicarse sobre Instagram y Facebook recaerá sobre la jueza federal de distrito Yvonne González Rogers.

Por su parte, la defensa legal de la multinacional anticipó que demostrará que la firma ha destinado inversiones multimillonarias para reforzar la protección de los usuarios menores en internet, negando haber emitido declaraciones engañosas o que los demandantes hayan probado daños directos en sus residentes. Se prevé que el juicio se extienda durante un período de seis semanas, con una nómina de testigos estelar que incluye la declaración presencial del cofundador y presidente ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, y del director de Instagram, Adam Mosseri.

Con información de Reuters.