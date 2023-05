Colombia: Petro denunció una conspiración para intentar dar un golpe de Estado

El presidente colombiano respondió a los dichos del militar retirado Jhon Marulanda, quien lo había criticado por su pasado en la guerrilla Movimiento 19 de abril.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que en su país "es el momento de la democracia", al salir al cruce de las declaraciones de Jhon Marulanda, un militar retirado, quien lo había criticado públicamente por su pasado vinculado a la guerrilla M-19.

El mandatario colombiano interpretó esas palabras como intento de golpe de Estado y afirmó que los mismos "se resisten y se vencen con la movilización del pueblo". "Por primera vez llegó un presidente que en vez de buscar cómo quitarle la tierra al campesino, se la está devolviendo, entonces hay que darle un golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. A burlarse de la voluntad de once millones de personas", añadió Petro. Lo hizo durante un acto en Sucre, donde entregó alrededor de 800 hectáreas a un grupo de campesinos.

Las palabras de Petro se dieron a conocer poco después de unas declaraciones del general retirado Jhon Marulanda, quien dijo: "Colombia está siguiendo los pasos del Perú y creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestar a un presidente corrupto (Pedro Castillo). Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestar a un tipo que fue guerrillero". El ex militar se refirió específicamente a la participación de Petro en la guerrilla M-19 (Movimiento 19 de abril), durante su juventud, y que buscaba imponer sus ideas a través de las armas, al igual que las FARC.

Luego, Marulanda intentó aclarar la situación al expresar que se refería "a Castillo, no al presidente de Colombia"; sin embargo, la polémica ya se había instalado. De todas maneras, el ex presidente peruano no cuenta con antecedentes de haber participado en la guerrilla de su país, aunque sí lo tenían algunos integrantes de su gabinete.

Finalmente, Petro se volcó a su cuenta de Twitter para manifestarse sobre el tema. "¿Por qué conspiran para un golpe de Estado. ¿Porque les aterroriza que acabemos la impunidad? ¿La verdad los acobarda tanto que van al desespero? Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el Estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda", expresó.

Audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz

Este jueves fue el segundo día de la audiencia pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde Salvatore Mancuso, ex líder paramilitar y ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció que las operaciones para exterminar comandos guerrilleros se hacían en coordinación con las fuerzas militares colombianas.

Asimismo, dijo que "en Venezuela hay por lo menos 200 personas desaparecidas por el bloque" que comandó, cuyos restos fueron reducidos a cenizas en hornos de ladrillos. El 11 de abril, Mancuso fue imputado por más de 5.200 hechos violentos junto a otros paramilitares, informó la Fiscalía, según pudo recoger Télam.

Las AUC fueron el grupo paramilitar más grande de Colombia y son culpables de miles de asesinatos y violaciones a los derechos humanos. En el 2003 iniciaron un proceso para dejar las armas, el cual terminó en 2006.

En paralelo, el presidente colombiano fue duramente denunciado el jueves por una ONG dedicada a defender la labor de los periodistas. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), manifestaron que Petro "ataca" a la prensa en sus redes sociales.

Con información de Noticias Argentinas y Télam