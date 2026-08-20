Colombia decretó el "Estado de emergencia" tras el sismo que azotó el país

El Gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella declaró este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica en quince departamentos del país tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región centro-oeste el pasado 10 de agosto. La medida fue oficializada mediante un decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con el propósito de acelerar la respuesta estatal ante el peor desastre natural registrado en la nación en lo que va de siglo.

La declaratoria regirá por un periodo inicial de treinta días y busca otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para hacer frente a la crisis humanitaria e infraestructura dañada. "El objetivo central es conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre", señala el documento oficial, que remarca la urgencia de reasignar recursos públicos sin los trámites burocráticos habituales.

El estado de emergencia económica constituye una herramienta jurídica que le permite al Gobierno agilizar los mecanismos institucionales para hacer frente a la catástrofe. Entre las prioridades establecidas destacan: Agilización presupuestal para direccionar recursos del Tesoro Nacional directamente a las zonas más afectadas. Además la Creación de mecanismos expeditos para recibir, gestionar y distribuir fondos de cooperación y préstamos de organismos multilaterales y también la activación de un marco legal ágil para financiar la reparación de infraestructura crítica, viviendas y servicios básicos destruidos por el sismo.

El impacto del sismo

El impacto del movimiento sísmico se extendió por 470 municipios distribuidos en 15 departamentos, con especial severidad en el Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, cuya capital, Cali, sufrió graves daños materiales. En total, la UNGRD estima que más de 294.200 ciudadanos resultaron directamente damnificados por la catástrofe, la cual destruyó por completo unas 4.600 viviendas y provocó daños estructurales de diversa consideración en otras 134.000 fincas y casas del sudoeste colombiano.

El relevamiento de los servicios esenciales revela un panorama crítico para la reconstrucción física de las áreas afectadas. El terremoto generó destrozos en 335 centros de salud, más de 3.400 establecimientos educativos y 4.000 espacios comunitarios. Asimismo, la infraestructura vial y de servicios experimentó severas averías que abarcan 430 tramos de carreteras, un centenar de acueductos potables, 50 puentes vehiculares y cinco terminales aéreas regionales, complicando el restablecimiento de las conexiones logísticas básicas.