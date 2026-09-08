Colombia, cada vez más violenta: De la Espriella habilitó la libre portación de armas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la habilitación de la libre portación de armas para "todos los ciudadanos que cumplen con la ley", amparándose en los problemas de seguridad que atraviesa el país a partir de las guerrillas activas en su territorio. Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que aseguró que en lo que va del año la fuerza pública colombiana incautó 15.700 armas de fuego de las cuales "más de 14.000 estaban relacionadas con la comisión de delitos". En paralelo, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio llegó esta tarde a Barranquillas para reunirse con él, en el marco de la gira que realizará hasta el jueves por distintos países de la región.

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El presidente colombiano mantiene, desde que asumió el Gobierno, un foco centrado en la seguridad y ya anunció medidas simbólicas contra el narcotráfico y "los criminales que atacan Colombia", tal como los definió. Además, ni bien ganó las elecciones colombianas, afirmó que el país se sumaría al Escudo de las Américas, la coalición de países aliados a Estados Unidos que el presidente Donald Trump lanzó hace pocos meses. De la Espriella es un férreo admirador de la doctrina Trump y está alineado a capa y espada con él.

Desde antes de asumir el Gobierno, De la Espriella mantiene una política interna bélica con un discurso leal a la mano dura y a la represión. Apenas llegó al Ejecutivo, el dirigente cuestionó los ataques del terrorismo en Colombia y afirmó que "el Estado debe responder con toda su capacidad" para recuperar el "control total" del territorio. La semana pasada anunció la muerte de "Bendito Menor", uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una organización narcoterrorista operativa del norte de Colombia. El mandatario hizo el anuncio frente a su cadáver y el de otros tres que cayeron junto a él.

"Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar", comenzó el mensaje de De la Espriella adjuntado al video que publicó en su cuenta de X.

"Sólo entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, nuestra Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos. Además, 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir. Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes", agregó el presidente colombiano, a lo que ratificó: "Lo que termina ahora es la suspensión general que convertía la prohibición en regla. Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado".

"Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales. La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos", concluyó De la Espriella al final del tuit.

El rechazo de la oposición

El senador y ex candidato presidencial de la centro izquierda colombiana Iván Cepeda fue el primero en expedirse sobre el anuncio del presidente. En un posteo en su cuenta de X, el legislador repudió la medida al calificarla como "una decisión criminal" que "no es el camino" para "proteger la vida".

"Agregar el porte legal de armas, amplio e indiscriminado, a una sociedad en la que en las últimas décadas han muerto asesinadas con armas de fuego cientos de miles de personas, es una decisión criminal. La proliferación de las armas, lo demuestra nuestra historia, no es el camino para proteger la vida", afirmó el ahora parlamentario opositor colombiano.

La visita de Marco Rubio y su misión de extender la "seguridad" norteamericana en Sudamérica

Rubio confirmó la semana pasada su gira por Sudamérica entre el 8 y el 10 de septiembre, con visitas a Colombia, Ecuador y Perú. Según aseguraron en el entorno del funcionario, su misión es la de de "consolidar alianzas políticas y de seguridad" en la región. El Departamento de Estado informó que buscará profundizar la cooperación con esos tres gobiernos, que son catalogados "estratégicos" para la administración Trump.

Colombia y Ecuador figuran como dos de los principales socios de Washington. El presidente colombiano De la Espriella y su par ecuatoriano Daniel Noboa mantienen una relación cercana con la Casa Blanca y se relacionaron de lleno en acuerdos de cooperación vinculados "con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico".