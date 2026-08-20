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Colapso de mina de oro en el suroeste de Colombia deja 13 muertos

20 de agosto, 2026 | 12.49
Colapso de mina de oro en el suroeste de Colombia deja 13 muertos

Al menos 13 personas muertas y ‌siete heridas ‌dejó el colapso de un talud en una mina de oro a cielo abierto en el suroeste de Colombia, en ​una ⁠región afectada por la ‌minería ilegal, informaron ⁠el jueves las ⁠autoridades locales.

El accidente se registró en zona rural del ⁠municipio de Policarpa, en ​el departamento ‌de Nariño, una ‌región con presencia de ⁠grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en medio ​del ‌conflicto armado interno de más de seis décadas que ha dejado alrededor de 500.000 ⁠muertos.

Las víctimas fueron rescatadas por habitantes de la zona y socorristas con el apoyo de retroexcavadoras, dijo la oficina de Gestión de ‌Riesgo de Desastres del departamento de Nariño.

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La extracción ilícita de oro, junto con el narcotráfico, son las ‌principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales ‌como ⁠las guerrillas izquierdistas y las bandas ​criminales, según fuentes de seguridad.

Con información de Reuters

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