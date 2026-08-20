Colapso de mina de oro en el suroeste de Colombia deja 13 muertos

Al menos 13 personas muertas y siete heridas dejó el colapso de un talud en una mina de oro a cielo abierto en el suroeste de Colombia, en una región afectada por la minería ilegal, informaron el jueves las autoridades locales.
El accidente se registró en zona rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, una región con presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en medio del conflicto armado interno de más de seis décadas que ha dejado alrededor de 500.000 muertos.
Las víctimas fueron rescatadas por habitantes de la zona y socorristas con el apoyo de retroexcavadoras, dijo la oficina de Gestión de Riesgo de Desastres del departamento de Nariño.
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La extracción ilícita de oro, junto con el narcotráfico, son las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales como las guerrillas izquierdistas y las bandas criminales, según fuentes de seguridad.
Con información de Reuters