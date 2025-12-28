Una histórica fábrica de whisky atraviesa un duro momento.

Pese a tener 230 años de histórica, la marca estadounidense de whisky Jim Beam vive un duro momento que podría llevarla a la quiebra y apuntan contra las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump.

La firma anunció el cierre de una de sus principales destilerías, ubicada en Kentucky. Desde el sector señalan como principal motivo el contexto de la industria del bourbon desde que el presidente impuso aranceles a las importaciones de productos.

Además, la empresa suspendió todas las actividades de producción en su planta de Clermont para el año 2026. "Siempre estamos evaluando los niveles de producción para satisfacer mejor la demanda de los consumidores”, expresaron a través de un comunicado.

Los destiladores de Kentucky pagaron 75 millones de dólares en impuestos sobre los barriles añejados este año, un 27 por ciento más que en 2024, según la asociación comercial.

Esto llega en un momento complicado para la industria. La Asociación de Destileros de Kentucky (KDA) entregó un dato preocupante para todos los productores al revelar que la cantidad de bourbon almacenada en diferentes establecimientos de comercio alcanzó un récord mayor a los 16 millones de barriles, más del triple de la cantidad almacenada hace 15 años.

Este es un número alarmante para un sector que hasta hace poco generaba alrededor de 9.000 millones de dólares anuales, pero que en este 2025 sufrió la quiebra de históricas empresas como Luca Mariano, Kentucky Owl y Garrard County Distilling.

Otro dato es que las exportaciones totales de licor estadounidense cayeron un 9 por ciento, en comparación con el año anterior, según el Consejo de Licores Destilados de Estados Unidos. También se señala que los estadounidenses están bebiendo en su menor nivel en varias décadas.

Alrededor del 95 por ciento de todo el bourbon producido en Estados Unidos proviene de Kentucky. El grupo comercial calcula que la industria aporta más de 23.000 empleos y US$2.200 millones al estado.

Qué pasará con los trabajadores de Jim Beam

Dentro de este panorama, desde la firma aclararon que esta medida no impactará en el centro de visitantes, el restaurante ni la embotelladora, los cuales continuarán operando y abiertos al público. En esa línea, también aseguraron que su destilería más grande, ubicada en Boston, mantendrá sus operaciones.

También sostuvieron que los empleados serán reasignados a otros sectores, llevando tranquilidad a los empleados que temían que la firma comience con los despidos masivos.